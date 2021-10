Další neúspěch zaznamenala ústecká Arma, která prohrála gólem z 80. minuty i u nováčka z Vyškova. Ústí vyrazilo k zápasu, jenž se hrál v sobotu dopoledne, už v pátek, aby nemuselo cestovat brzy ráno, ani to ale výběru trenéra Davida Jarolíma nepomohlo. Severočeši vyslali pouze dvě střely, obě mimo bránu, a po zásluze tak odjíždí s prázdnou.

Fotbalisté Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Deník/Vilém Maruš

„Dlouho to vypadalo na zlatý bod, trochu na nás dolehl ten debakl s Brnem. Herně to od nás ale nebylo dobré, nelíbilo se mi to. Pak jsme dostali těsně před koncem gól, to zklamání je velké,“ soukal ze sebe po dalším ústeckém nezdaru Jarolím, jehož celek vyhrál pouze dvakrát z deseti zápasů.