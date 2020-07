Jarošík čtyřikrát vyhrál titul se Spartou, dvakrát ve Skotsku se Celtikem, jednou v Rusku s CSKA a jednou v Anglii s Chelsea. Ve sbírce má i trofej za vítězství v Anglickém Ligovém poháru, Skotském poháru a za Superpohár z Ruska. Ve středu podepsal 42letý bývalý stoper či záložník roční kontrakt s víceletou opcí v klubu, kde začínal. A právě tam má „Jedle“, jak se mu přezdívá, zkušenosti předávat.

„Já jsem z toho nadšený,“ přitaká bývalý reprezentant, hráč Teplic, Sparty či vídeňského Rapidu Petr Voříšek.

„Už jsem mu psal, je to hodný kluk se super kariérou a přeju mu, aby to zvládl. Druhá liga je kvalitní soutěž, po dobrém a úspěšném trenérovi Aleši Křečkovi to nebude mít jednoduché a ani nevím, jaký bude mít hráčský kádr, ale teď to má ve svých rukou. Jsme v podstatě oba Ústečáci, na Armu občas chodím, tak mu to snad vyjde,“ věří současný trenér roudnické fotbalové akademie Václav Budka, mimo jiné bývalý hráč Lokerenu, jenž se s novým ústeckým kormidelníkem vídá při různých zápasech nebo akcích pražské Sparty, s kterou má dva mistrovské tituly.

Jarošík má vedle hráčských zkušeností i praxi s trénováním. Byl u juniorky pražské Sparty, pak spolupracoval v roli asistenta s Davidem Holoubkem. Tuto pozici si zkusil v Liberci, pak po roce na vlastní žádost skončili v Ružomberku, který dovedli ke třetímu místu ve slovenské lize! „Fotbalové prostředí zná, pomohou mu zkušenosti asistenta a další plusovou věcí je, že se vrací do prostředí, kde začínal a kde to dobře zná,“ přidává Bičovský, který si s Jarošíkem zahrál různé exhibice či za Sigi team.

Zná se s ním i Voříšek. „Ve Spartě jsme se sice akorát minuli, ale jinak se určitě známe, pozdravíme se, v pohodě. Já být klukama na Armě, tak jsem strašně moc rád a budu se na něj těšit. Kdo jiný by jim a klubu měl něco dát než on? Navíc, pokud vím, tak si dodělal trenérskou licenci,“ má přehled o rok mladší Voříšek, který se stará v Děčíně o akademii.

Podle něj nejde ze strany klubu o risk. „Ano, začíná jako hlavní trenér a vím, že se říká, že dobrý hráč nemusí zákonitě být dobrý trenér. Já bych ale z toho v tomto případě neměl obavy. Kdo Jirku zná, tak ví, že o tom ani nemá cenu mluvit. A o jeho zkušenostech už vůbec ne…“

Bičovský upozorňuje i na fakt, že Jarošík trénoval pod hvězdnými kouči a manažery, jakým byl třeba v Chelsea José Mourinho, nyní šéf lavičky Tottenhamu Hotspur. „Jirka má klidnou povahu, ale každý trenér nemusí být blázen,“ tvrdí Bičovský. „Působí klidně, ale myslím, že dokáže být i emotivní, bez toho fotbal dělat nejde,“ uzavírá Budka.

Trenérského žezla se Jarošík ujme už 27. července.

Jiří Jarošík, 42 let:

Rodák z Ústí nad Labem je sběratelem titulů. Čtyřikrát slavil se Spartou, dvakrát s Celticem Glasgow a jednou s Chelsea a CSKA Moskva.

První zápas v A-mužstvu české reprezentace hrál 16. srpna 2000 doma proti Slovinsku. Nastoupil do druhého poločasu místo Radka Bejbla. Celkem odehrál 23 zápasů.