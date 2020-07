Jiří Jarošík se ujme vlády nad druholigovými ústeckými fotbalisty. Bývalý vynikající hráč a sběratel titulů a dalších trofejí se prvně posune do role hlavního trenéra. FK Ústí nad Labem začne v pondělí dopoledne ve sportovním areálu na Klíši přípravu na nadcházející ročník FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Jiří Jarošík zahájí v pondělí přípravu druholigových ústeckých fotbalistů. | Foto: Deník / Martin Divíšek

„Armu jsem vždycky sledoval. Poslední roky nebyly úplně ideální. Teď hrají slušný fotbal, jsou tady zajímaví hráči. Viděl jsem poslední tři zápasy naživo a herně se mi to líbilo. To rozhodlo, že tu práci vezmu. Chci navázat na trenéra Křečka. Hodně ale bude záležet na kádru, kdo tady zůstane. To bude největší problém,“ řekl při nedávném jmenování do funkce Jarošík, jenž vedle českých titulů ve Spartě získal jako hráč ligové triumfy i v Anglii, Skotsku nebo Rusku.