Doposud dělal jen asistenta, teď Jiří Jarošík začal poprvé úřadovat jako hlavní kouč. V rodném Ústí nad Labem v pondělí vedl první trénink druholigového týmu.

„Hrozně jsem se těšil, až ta chvíle nastane,“ liboval si Jarošík na prvním srazu Army. „Teď už jen dostat trenérskou licenci z Ruska do Česka,“ usmál se Jarošík, který v Rusku studoval profi licenci.

Jarošík má ve sbírce mistrovské tituly z Anglie, Skotska i Ruska. Kariéru končil ve Španělsku. A právě přístup klubů z Pyrenejského poloostrova chce aplikovat v Ústí. „Fotbal se vyvíjí, je moderní. Byl jsem na stážích v Kazani a Levante, to mě obohatilo. Zkusím něco nového španělského, bez běhání po lese. Chtěl bych to aplikovat na český tým. Uvidíme, jak na to budou kluci reagovat a jak se to projeví na hřišti. Chceme hrát aktivně a na míči,“ předeslal Jarošík, který si v Chelsea vedl tréninkový deník Josého Mourinha.

V Ústí to ale bude mít složité. Kádr totiž opustily největší opory. Hostování skončilo Fortune Basseyovi, Matěji Valentovi a hlavně šestnáctigólovému Lukáši Matějkovi. „Plány klubů a manažerů, kterým ti hráči patří, byly jiné než hrát v Ústí. My jsme jim pomohli k tomu, aby se dostali na ligovou úroveň, takže je logické, že se posouvají výš,“ přiznal sportovní manažer Petr Heidenreich. „Věřím, že najdeme dalšího hráče jako je Matějka. Možná už sedí v kabině.“

FRANCOUZ DRAME JE ŽÁDANÝM ZBOŽÍM

Na odchodu je i gólový Francouz Youba Drame. „Na Youbu máme několik nabídek z ligových klubů, řeším to denně od rána do večera. S největší pravděpodobností odejde. Ve hře je i finančně zajímavé hostování s opcí,“ prozradil Heidenreich.

Na nové smlouvě se nedohodl Daniel Richter. Zkušený Jiří Pimpara po vypršení kontraktu ukončil profesionální kariéru a šel do Srbic. „Zůstala tady osa týmu, kterou chceme doplnit našimi mladými hráči. Spousta z nich se už na jaře uplatnila. Přivedli jsme pár hráčů zatím na zkoušku. Nemáme levého beka, takže zkoušíme Chorvata Luku Mikoru, na kterého jsme dostali dobrý tip. Jirka Jarošík přes svoje kontakty přivedl devatenáctiletého útočníka Antona Krutogolova z Levandie, což je největší estonský klub. Je to gólový hráč, dlouho jsme ho sledovali. Věříme, že tito hráči by mohli být zajímaví i do budoucna,“ přemítá nahlas Heidenreich.

Ze Slavie přišel dvacetiletý Vojtěch Šilhan. „Je to odchovanec Mostu, prošel i Teplicemi a k severočeskému regionu má vztah. Je to gólový hráč, a my hledáme hráče, kteří umí zakončit. Odešlo nám hodně gólů.“

Ústí jedná i se Spartou, ale situaci komplikuje karanténa v letenském klubu.

Severočeši začali s přípravou v tréninkovém centru na Klíši, jelikož na Městském stadionu probíhá revitalizace a regenerace hrací plochy. Už v pátek tady sehrají první utkání s rezervou Plzně (13.00). „Tento týden hrajeme hned dva zápasy, abychom se mohli rozhodnout, jestli tu někteří hráči zůstanou,“ předeslal manažer Heidenreich.

„Všichni kluci dostanou šanci se ukázat. Je to jenom na nich, jak budou makat,“ vzkázal jasně Jarošík. „V Ústí vždycky byla dobrá parta. Byli tu lídři, kteří to táhli a mladí se měli od koho učit na hřišti i mimo. To se mi líbilo a v tom chci pokračovat.“

Klub filantropa Jiřího Hory nemá na rozhazování, rozpočet se snaží držet v zelených číslech. „Je to složité, pereme se s tím. Pracujeme s velmi skromným rozpočtem. Je důležité, abychom nevytvářeli dluhy. To je zásadní věc,“ zdůraznil Heidenreich.