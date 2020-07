„Každé vítězství se počítá,“ usmíval se Jarošík. Po výhře přijímal gratulace od šéfa Ústeckého krajského fotbalového svazu Martina Hrdličky nebo bývalého ligového hráče Teplic Michala Doležala, kteří páteční zápas v tréninkovém areálu Army na Klíši sledovali.

Výhru Ústí zařídili Filip Turek a teprve sedmnáctiletý Václav Prošek. „Chtěli jsme vyhrát po dobrém výkonu. Chvilku jsme byli lepší my, pak zase soupeř. Ke konci nás zatlačili, ale zvládli jsme to,“ oddechl si Jarošík. „Plzeň trénuje už čtrnáct dní, jsou pohromadě delší dobu a odehráli několik zápasů. Její mládež má nějaký systém a ti kluci vědí, co mají hrát. Byl to pro nás dobrý soupeř. Měli jsme za sebou čtyři náročné dny, tak jsem sestavu rozdělil. Kluci toho měli dost. Záměrem bylo dobře potrénovat a dát všem klukům šanci, aby se ukázali,“ zdůraznil.

Poprvé v akci viděl Jarošík estonského útočníka Antona Krutogolova a chorvatského krajního obránce Luku Mikoru, kteří jsou v druholigovém klubu zatím na testech.

„Jsou to cizinci, nemluví, nerozumí, mají jiné návyky. To sžívání je pro ně těžší. Ale třeba Krutogolov má sílu dopředu. Musíme se podívat na video a v klidu to rozhodnout, abychom je tady nedrželi do posledního týdne a mohli jít případně jinam.“

Ústí, které přišlo hlavně o šestnáctigólového střelce Matějku, Basseye, Richtera a asi ztratí i Drameho, zkouší kromě zmíněných cizinců i sparťanské mladíky Vojtěcha Čmelíka a Jana Pavlíka, kteří už hráli druhou ligu. Na testech je i Vojtěch Šilhan ze Slavie. Jasno o těchto hráčích by mělo být po sobotním utkání se Sokolovem v Blšanech, kdy Jarošík kádr zúží.

„Po tom utkání se rozhodneme, kdo tady zůstane, abychom pracovali už jen s hráči, se kterými budeme počítat. Možná ještě někdo přijde,“ předeslal kouč. „Je tu spoustu mladých hráčů. Jsou poctiví a pracovití, ale to není všechno, musí být i fotbaloví. Kádr v Ústí nemůže být nafukovací, jak z fotbalového, tak i finančního hlediska. Zůstanou tady hráči, kteří si to zaslouží a jsou nejlepší.“

Ústí n. L. – Plzeň B 2:1 (1:1)

Branky: 37. Turek, 67. Prošek – 16. Kepl.

Ústí: Němec – Bechyně, Mužík, Mikor, Krutogolov, Peterka, Jakš, Miskovič, Kolařík, Turek, Čmelík. Náhradníci: Tvrdoň, Hudec, Chodora, Šilhan, Bílek, Černý, Prošek, Čičovský, Pavlík, Mikšovský, Jirkovský.