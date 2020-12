Není tajemstvím, že Jarošíka si v Rusku stále váží. V jednom ze svých bývalých působišť dokonce i vystudoval trenérskou licenci. Právě ruský server sport-express.ru nyní přišel se zprávou, že by se měl ústecký trenér přesunout do Slovinska. Zájem o něj má údajně tým Celje, aktuálně až sedmý tým tamní nejvyšší soutěže.

Fanoušky by mohl uklidnit fakt, že sám Jarošík, jenž je nyní na dovolené a na dotaz Deníku nereagoval, dal už v létě při podpisu smlouvy Ústí přednost před jinými destinacemi. "Už jsem to říkal v hodnocení podzimu, o Jirku určitý zájem je, zatím to ale není v takové fázi, že by bylo potřeba to nějak komentovat," přidal zatím pozitivní zprávy také sportovní manažer klubu Petr Heidenreich.

ARMA ZAČNE V PŮLCE LEDNA

Jarošíkova parta si po velice krátké letní pauze, a prodlouženém podzimu, užije trochu delší povánoční volno. "Od 13. do 16. ledna čekají hráče testy na EUC klinice, 18. ledna začíná tým trénovat. Hned 20. ledna nás čeká první přípravné utkání," objasnil Heidenreich.

Zda to bude i s Jarošíkem, případně jestli dorazí nějací další hráči, kteří by rozšířili relativně úzký ústecký kádr, je zatím ve hvězdách.