Ústečtí fotbalisté prohráli první zápas FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY po pauze zapříčiněné koronavirem 1:2. V duelu s Brnem jim zlomily vaz nevídané minely a také útočná fáze, od které si trenéři slibovali víc. "Neřekl bych, že tah se třemi útočníky úplně nevyšel, ale nebylo to to, co jsme si slibovali," řekl hlavní kouč Aleš Křeček.

Trenér Ústí Aleš Křeček | Foto: Deník / VLP Externista

Podle vašich slov jste měli územní převahu, jenže bez dostatečného gólového vyjádření, ačkoliv dobrých šancí jste měli několik. Čím to?

Ten zápas už jsme viděli na videu a musím říct, že ačkoliv jsme hlavně v první půli víc drželi míč, soupeř dobře bránil. My tam měli nějaké šance, Bassey se dostal do zakončení, i když bych to nenazýval úplně tutovkou, dvakrát tam dobře vystřelil Dramé… Od tří útočníků, gólových hráčů, jsme ale čekali trochu víc.