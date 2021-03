/OHLASY/ Jonáš Jiránek a Simon Gollnack. Oběma je devatenáct let, oba prošli Dynamem Drážďany… A oba oslavili v zápase proti Jihlavě první gól mezi muži, čímž zajistili ústecké Armě výhru 2:1. "Lepší začátek jsem si nemohl přát, ani jsem tomu nemohl uvěřit," zářil první jmenovaný, jenž prožil zároveň debut v základní sestavě.

Fotbalista Jonáš Jiránek trénuje od ledna s mužským týmem FK Ústí nad Labem. V 15. kole FNL se v Jihlavě dočkal první branky mezi muži. | Foto: Deník/Jan Prošek

Do Ústí přišel v zimní přípravě, poslední roky v mládeži trávil v akademii Drážďan. Po vzoru Vasila Kušeje či Adama Čičovského měl být dalším odchovancem, který bude postupně zapracovaný do mladé druholigové sestavy. "Doufám, že během jarní části dostanu příležitosti si zahrát ligu. Snad naskočím do několika zápasů a získám zkušenosti s dospělým fotbalem," přál si skromně v lednovém rozhovoru pro Deník.