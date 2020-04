Ústečtí fotbalisté plní individuální plány zhruba měsíc, od té doby, co vláda nařídila nouzový stav. Některé kluby už experimentovaly například s tréninky po dvou, Arma se ale chystá až na 20. dubna. "Doufáme, že nám to vedení klubu povolí. Uvidíme, kolik členů nakonec bude ve skupině povolených," řekl Křeček.

Ten zatím nebude zohledňovat posty hráčů. "Nebude to úplně klasický trénink, věřím, že tento stav potrvá třeba týden nebo dva, a poté už bude moct trénovat celý tým dohromady. Pokud by to trvalo déle, asi bychom museli brát v potaz i posty a trénovat zvlášť s obránci, zvlášť s útočníky," dodal ústecký kouč.

Současný plán vlády počítá i s tím, že 8. června by se mohly konat sportovní akce do 50 lidí, fotbalové profesionální soutěže by mohly dostat výjimku tak, aby i s technickým personálem bylo možné nastartovat ligové soutěže. "Je to hodně atypická situace, zimní příprava byla dlouhá, po jednom zápase se na to nyní opět nabalilo několik týdnů tréninků," zopakoval Křeček fakt, který zmínil už před karanténou. "Pokud by se liga začala hrát 8. června, trvala by nejspíš až do konce července," zmínil svůj předpoklad. "Pak by asi měla být nějaká krátká dovolená, příprava, a liga by mohla začít třeba v září. Všechno jsou to ale jen odhady a dohady."