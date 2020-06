Ani ve čtvrtém utkání bez trenéra Aleše Křečka, který předčasně skončil, nezvítězili. Fotbalisté Ústí nad Labem remizovali doma s Třincem 3:3, přestože v utkání třikrát vedli.

Fotbalové utkání Arma Ústí a Třinec | Foto: Deník / Karel Pech

„Nemyslím si, že čtyři utkání bez výhry po odchodu Aleše Křečka mají příčinu, stále je vidět jeho rukopis,“ říká předseda představenstva klubu Václav Kožíšek. „Je to o nastavení v hlavách, které bylo ze začátku negativní. Když by tu Aleš Křeček byl, řekl bych, že by zvolil stejnou sestavu a rozestavení.“