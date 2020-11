V úterý přišlo rozvolnění současných opatření týkající se profesionálního sportu, které prakticky dalo zelenou (zatím) vrcholovému fotbalu a hokeji. Ředitel FK Ústí nad Labem Václav Kožíšek, jenž byl pro odehrát na podzim co nejvíce utkání, věřil, že se i ve druhé nejvyšší soutěži odstartuje už tento víkend, a jeho přání se nakonec splnilo.

Arma vyzve v sobotu od 14 hodin na domácím pažitu Viktorii Žižkov, s níž se původně měla utkat v polovině října po reprezentační přestávce. "Konečně! Strašně se těšíme, jsme moc rádi, že konečně můžeme zase hrát," vyjádřil úlevu trenér ústeckých fotbalistů Jiří Jarošík. "Už ve středu jsme trochu tušili, že nám dovolí hrát už tento víkend. Teď je to definitivní, takže hned od čtvrtka začínáme s taktickou přípravou na Žižkov," nastínil nejbližší plány. "Je to kvalitní tým, který má v soutěži jen ty nejvyšší ambice. Má spoustu zkušených hráčů, kteří prošli první ligou, my jsme ale hladoví něco dokázat," dodal kouč, jenž přiznal, že vliv na utkání může mít i dlouhá zápasová pauza.

Jeho družina bude hrát pochopitelně za zavřenými dveřmi, netradiční bude také den a čas. Místo pátečních 18 hodin se bude hrát až v sobotu od 14 hodin, což ale podle Kožíška nevadí, neboť se stejně hraje bez diváků.

Další program FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zatím není znám, očekává se ale, že kluby budou chtít dohrát na podzim co nejvíce zápasů. Velice pravděpodobná je tak varianta tzv. anglického týdne, tedy systém středa-sobota.