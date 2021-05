Po dlouhých šesti zápasech se Severočechům povedlo udržet čisté konto, na tříbodovou radost tak stačila parádní Jiránkova trefa ze 35. minuty. Mladý ústecký odchovanec si za hranicí šestnáctky zpracoval míč a umístěnou střelou ho poslal přesně k tyči. "Moc jsem ten gól neviděl, jen jsem doufal, že to zapadne do sítě. Povedlo se a samozřejmě z toho mám obrovskou radost," hodnotil šikovný záložník jediný gól zápasu.

Ústí opět podržel famózní brankář Marian Tvrdoň. Ještě v první půli vychytal skvělým zákrokem ránu Buchvaldka, v nastavení mu pomohla i pravá tyč. Po změně stran zívala odkrytá branka na Fábryho, jenže domácí fantom mezi třemi tyčemi byl znovu proti. A jelikož na druhé straně spálil největší šanci v samostatném úniku Adam Čičovský, udrželi Ústečtí před 456 diváky hubenou výhru 1:0.

"Byl to těžký zápas, ale oddřeli jsme to jako tým, takže jsme si výhru zasloužili," těšilo dále Jiránka. Za pravdu mu dal i trenér domácí družiny David Jarolím. "Rozhodl především výborný týmový výkon. Pro nás bylo důležité zápas především zodpovědně odbránit. Řekli jsme si, že musíme ve větším počtu doplňovat útočné akce, protože ofenziva nás dlouhodobě trápí. To se nám sice celkem dařilo, ale pořád je to věc, na níž musíme do další sezóny pořádně zapracovat."

Arma se tak před posledním kolem, ve kterém odehraje derby ve Varnsdorfu, posunula na pátou příčku o dva body před Vlašim. Tříbodový zisk jí navíc zaručil, že už nemůže skončit hůře než šestá. Jarolím ale vyloučil, že by jeho tým v posledním kole nějak polevil. "Neuznávám takové ty řeči, že už o nic nejde. Vždy se snažím koukat v tabulce nahoru a přemýšlím, jak se vyhoupnout výš. Posun v tabulce je určitě důležitý a do každého zápasu jdeme vždy s cílem vyhrát," zdůraznil. Zároveň připomněl, že chce ještě vylepšit současnou bodovou bilanci, která podle něj mohla být lepší. "Určitě nejsem spokojený. Myslím, že jsme na tom mohli a měli být lépe."

Poslední duel letošní sezóny začne ve Varnsdorfu v neděli 30. května v 15 hodin.

Fotbal, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 25. kolo:

FK Ústí nad Labem - FK Dukla Praha 1:0 (1:0)

Branka: 35. Jiránek.

Rozhodčí: Krejsa - Leška, Novák. ŽK: 57. Koubek, 69. Miskovič, 73. M. Bílek, 89. Tvrdoň, 90+3. Jiránek – 66. Fábry, 85. Barac, 88. Ayong, 90+1. Piroch. Diváci: 456.

FK Ústí nad Labem: Tvrdoň – Chodora, Brak, M. Bílek, Strada – Jiránek, Miskovič – Emmer (90+1. Jakš), Prošek (C) (74. Cantin), Čičovský (87. Hudec) – Koubek (74. Gollnack).

FK Dukla Praha: F. Rada – Kovernikov, Piroch (C), Trávníček (82. David Kozel) – Barac, Doumbia (76. Kott), J. Peterka, Krunert (62. Kim), Šebrle – Buchvaldek (62. Hadaščok), Fábry (76. Ayong).