Domácí, hnaní i třemi stovkami fanoušků, měli opět výborný nástup. Jenže stejně jako v minulých zápasech neproměnili své šance, zato Pražané z první vážnější akce udeřili. Po překombinovaném sólu Václava Proška a zahozené tutovce Youby Dramého se prosadil nejlepší střelec hostů Lukáš Holík.

Arma však ani nadále nebyla horším týmem a po přestávce začal nést její dobrý herní projev i gólové ovoce. Další Dramého tutovku sice ještě fantastickým zákrokem zneškodnil brankář Rada, o chvíli později už se ale prosadil nejlepší střelec soutěže Lukáš Matějka - 1:1.

Francouzský mladík Dramé pak neuspěl ani v dalších dvou šancích, nicméně jeho čas nazrál čtvrthodinky před koncem. Obrana Dukly chybovala, jeden ze stoperů podklouzl, míč propadl až k domácímu útočníkovi, který se v sólovém nájezdu nemýlil. Za další tři minuty bylo ještě veseleji, kombinaci Dramého s Matějkou zakončil Richter, jenž dopravil na místo určení Matějkův odražený projektil.

Ani hosté se však nevzdali, po pasu za obranu, který vrátil do ohně Jakab, se podruhé prosadil Holík, víc už ale Dukla nestihla. Domácí, stíhaní křečemi a únavou v parném podvečeru, nechali na hřišti opravdu všechno a po zápase si užili upřímnou radost ze tří bodů. Navíc proti favorizované Dukle. "Musím dnes poděkovat hráčům, protože se kousli a otočili zápas, což nám v poslední době moc nešlo. Máme trochu problém s užším kádrem, takže únava doléhá. V poločase, kdy jsme prohrávali, jsem hráčům říkal, že budu střídat opravdu jen mrtvoly, jsem rád, že si hrábli na dno," řekl ústecký trenér Aleš Křeček.

Ten se bude muset obejít dva zápasy bez kapitána Peterky, který dostal osmou žlutou kartu v sezóně. "Připravovali jsme se na to, nevěřili jsme, že by takto soubojový hráč dohrál zbytek sezóny bez karty," pokrčil rameny s tím, že některé varianty už promýšlel. "Dukla je pro mě nejfotbalovější tým v lize, nenakopává, snaží se hrát fotbal, tím je to pro soupeře těžší, protože musí víc běhat bez míče," smekl soupeři poklonu. "My měli v první pětačtyřicetiminutovce tři nebo čtyři šance, ale soupeř dal z první vážnější akce gól. Naštěstí se nám to povedlo otočit, řekl bych, že zaslouženě. Druhý poločas byl jasně v naší režii, přitlačili jsme soupeře, přehráli ho fotbalově, jen ten závěr po brance na 3:2 byl trochu hektický."

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 23. kolo:

FK Ústí nad Labem - FK Dukla Praha 3:2 (0:1)

Branky: 49. L. Matějka, 74. Drame, 76. D. Richter – 19. Lukáš Holík, 80. Lukáš Holík

Rozhodčí: Houdek – Caletka, Hrabovský. ŽK: 33. J. Peterka – 10. Krunert, 23. Lukáš Holík, 31. Kozma. Diváci: 312.

FK Ústí nad Labem: Tvrdoň – M. Bílek, Hudec, J. Peterka (C), Písačka – Drame, D. Richter, M. Valenta, Miskovič (73. Pimpara), Prošek (81. Chodora) – L. Matějka (90+2. Bassey)

FK Dukla Praha: F. Rada – Dancák, Piroch, Chlumecký – D. Souček (79. Ayong), Kozma, Krunert (58. Doumbia), Daniel Tetour (C), Preisler (46. F. Hašek) – Lukáš Holík, Hadaščok (58. Jakab).