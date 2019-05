Ústečtí fotbalisté patrně ztratili po porážce 0:2 v Hradci Králové šanci na baráž o nejvyšší soutěž. K té by nyní potřebovali dvě porážky Brna, dvě zaváhání Hradce Králové a zároveň naplno bodovat v posledních dvou kolech. Všechno mohlo ale vypadat jinak, kdyby Arma proměňovala své šance.

Ačkoliv byl v zápase s Varnsdorfem a Hradcem rozdíl, ve dvou klíčových zápasech po sobě jste nedali ani gól, co se stalo?

Máte pravdu, že zatímco proti Varnsdorfu jsme si šance ani nevytvořili, v Hradci jsme je měli. Bohužel jsme je neproměnili, což nás trápilo ve více zápasech prakticky celou sezónu. Proto je výsledek takový, jaký je. Když máte proti tak kvalitnímu mančaftu tři tutovky a nedáte alespoň jednu nebo dvě, nejde pomýšlet na lepší výsledek.

Poznamenaly zápas rychlé góly?

Určitě. Tak je to v každém zápase, tím spíš, jde-li o silného soupeře, jakým Hradec určitě je. Když v 19. minutě prohráváte o dvě branky, těžko se to otáčí.

První gól padl z penalty po sporném faulu brankáře Lindra. Jaký je váš názor na ten zákrok, byla to penalta?

Nebudu se k tomu vyjadřovat. Penalta to byla, protože jí pískl rozhodčí, víc k tomu nemám co říct.

Co zákrok Jana Peterky, který dostal rovnou červenou kartu a nejspíš přijde o zbytek sezóny?

Ačkoliv jsem to ještě neviděl v klidu na videu, myslím, že faul na červenou kartu to jednoznačně byl. Samozřejmě mě jeho absence mrzí, protože Honza je jednou z našich opor a zároveň klíčovou postavou v kabině. Už jsme bez něj ale zvládli i zápas v Táborsku, kde pykal za žluté karty. Věřím tedy, že to bez něj zvládneme i nyní.

Přesto baráž už je nejspíš utopií, dostanou šanci hráči širšího kádru?

I kdyby už nebyla šance na baráž, chceme samozřejmě dohrát sezónu s maximálním možným bodovým ziskem, takže věřím, že pokud by nastoupili hráči širšího kádru, udělají pro to rovněž všechno, co je v jejich silách. Stanovili jsme si pro jaro cíl, který ještě nemáme splněný, takže ačkoliv už nemusí jít o postup do baráže, hotovo ještě nemáme.

Můžete prozradit, o jaký cíl se jedná?

Před jarní částí jsme si řekli, že chceme získat padesát bodů, čtyři nám tedy ještě chybí.