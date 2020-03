O víkendu startuje jarní část, jak probíhá příprava?

Celá příprava byla dlouhá, ten poslední týden je trochu odlišný. Vrásky mi dělá pouze to, že po týdnu na soustředění v Modré na přírodním hřišti jsme se kvůli klimatu museli vrátit na umělou trávu. Byl jsem se podívat na generálku Prostějova a ten trénuje na normální trávě už několik týdnů.

Máte jasno o sestavě?

Po obědě ještě máme video k zápasu v Jihlavě, sestavu na první mistrovský zápas už mám v hlavě. Je tam ještě pár otazníků, ale máme třináct hráčů s druholigovými zkušenostmi a talentované mladíky. Ať to postavím jak to postavím, výraznou chybu udělat nemohu.

Jedničkou v brance bude Marian Tvrdoň?

K tomu se vyjadřovat nechci. Mezi brankáři má hlavní slovo Juraj Šimurka a ten má mou stoprocentní důvěru, budu respektovat jeho volbu.

Jak to vypadá s prodloužením vašeho kontraktu?

Před Vánoci jsem měl s majitelem klubu panem Horou nějaká jednání a měli jsme stejný pohled na věc a ambice. Předložil jsem mu čtyřletý plán, jehož vrcholem byl postup do I. ligy. V tu chvíli jsem přemýšlel, že bych zde podepsal dlouhodobý kontrakt. Situace se ale trochu změnila.

Je tedy možné, že v létě skončíte?

Zatím nevím, co bude dál. Soustředím se na denní věci s kabinou, na přípravu na zápasy a tréninky. Nechci říct, že ta budoucnost není tak růžová. Rozhodně respektuji vizi majitele. Já ale potřebuji mít daný cíl, kompetence lidí a garanci, že to tak bude dlouhodobě.

Takže…?

Zatím nic podepsaného nemáme ani já, ani nikdo z mých asistentů. Nejsem rozhodnutý. Není ani stanovený žádný deadline, do kdy by k tomu eventuelně mělo dojít, byť chápu, že klub potřebuje vědět, s jakým trenérem půjde do nové sezóny.

Nějaké jiné nabídky byly?

Za dva a půl roku v Ústí jich průběžně přišlo několik. Poslední byla z I. slovinské ligy, ale neoslovila mě natolik, abych opustil zdejší tým.