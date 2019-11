Máte za sebou podzimní část. Dá se říct že byla vcelku úspěšná, přesto jste několikrát zbytečně ztratili body…

Souhlasím. Řekněme nevítězství s Vítkovicemi či Sokolovem nás hodně mrzí, protože to byla domácí utkání, která jsme měli jasně vyhrát, místo toho jsme ztratili cenné body. Stejně tak mě mrzí zápas na Žižkově, kde jsme hráli velice dobře, ale odešli jsme s prázdnou. Poslední kaňka je samozřejmě závěrečné domácí kolo s Vyšehradem, kde jsme byli jednoznačně lepší, ale opět jsme nezískali ani bod.

S Vyšehradem jste prohrávali už v poločase, musel jste v kabině zvýšit hlas?

Dusno žádné nebylo, hráli jsme dobře, jen jsme si řekli, že v některých fázích hrajeme hodně pomalu a měli bychom hru zrychlit. Nabádal jsem hráče k trpělivosti, ke zjednodušení hry a většímu důrazu v šestnáctce. Rozhodně jsem jim nenadával, spíše jsem se je snažil uklidnit, že gól přijde. Poslali jsme na plac druhého útočníka, což nám vyšlo, protože splnil cíl a dal gól. Náš tlak byl ještě výraznější, hráli jsme jednodušeji… Bohužel i přesto jsme nakonec prohráli.

Venku se vám dařilo o poznání lépe, čím si to vysvětlujete?

Těžko říct, možná jsme venku byli o něco klidnější. Domácí povinnost získat body proti papírově slabším soupeřům možná některé hráče trochu svazovala, nevím. Nedělal bych z toho ale zase takovou vědu, protože i v domácím prostředí jsme podávali dobré výkony, jen nám to občas nevyšlo výsledkově. Například zápas s Hradcem se nám velice povedl a potvrdili jsme to i výhrou.

Proč se to tedy v jiných zápasech nepodařilo?

Možná bych viděl rozdíl v tom, že k nám jezdí soupeři hlavně bránit a jsou hodně zalezlí v obranném bloku. My sice máme velkou převahu, ale nedokázali jsme ji přetavit v góly a výhry. Vždycky je to těžké se proti takovému valu prosadit. Věřím, že na jaře se to zlomí a uděláme zde lepší výsledky.

Pojďme k brankářům. Marian Tvrdoň vychytal během podzimu šest nul, role jedničky se tedy zhostil velice dobře, souhlasíte?

Rozhodně. Marian má stabilní formu, ve většině zápasů nás podržel. Je pravda, že v posledních kolech toho tolik nebylo, protože jsme hráli spíše dopředu a zároveň jsme dobře bránili, ale jinak si myslím, že na pozici brankáře jsme slabinu určitě neměli. Marian si post jedničky tvrdě vydobyl a potvrdil své kvality.

Díváte se stále i směrem k baráži, ačkoliv vám závěr podzimu nevyšel?

Nebudeme se vzdávat do poslední chvíle. Stále ještě zbývá čtrnáct kol. Počítali jsme se třemi body proti Vyšehradu, které jsme měli urvat, ale rozhodně budeme na jaře bojovat až do konce. Uvidíme, stát se může cokoliv.

Jak bude vypadat nadcházející program?

Do 4. prosince budeme ještě trénovat v takovém udržovacím režimu. V tomto týdnu zde máme takový předkemp, kdy zde bude zhruba dvanáct zahraničních hráčů na zkoušku. Uvidíme, zda nás někdo zaujme natolik, že bychom si ho vzali od ledna do přípravy.

Můžete prozradit nějaké bližší detaily?

Je to zajímavá směska hráčů. Američané, Švédi, mladíci, kteří prošli akademií Dynama Kyjev. Uvidíme, chceme si je prohlédnout a třeba nějakým zajímavým způsobem okysličit kabinu.

Máte nějakou představu, na kterých postech byste chtěl posílit?

Pokud budou ti testovaní hráči lepší, než ty, co tu máme nyní, tak se určitě nebudeme bránit ničemu. Měli jsme problém především vlevo, což zůstává naším hlavním cílem, ačkoliv Písačka se své role zhostil velice dobře. Pro něj i pro levé křídlo by to bylo i zvýšení konkurence, což je vždy dobře.

Co bude náplní druhého týdne?

Chceme si vyzkoušet hokej, beachvolejbal a podobně. Bude to spíše takové zpestření. Pak obdrží hráči individuální tréninkové plány, kterými se budou řídit po dobu své zimní dovolené. Ta skončí 6. ledna, kdy začneme zimní přípravu.

Už máte v hlavě nějaký rozvrh přípravy?

Bude zajímavá. Máme tam hodně zápasů, pět z nich je podle mého hodně kvalitních proti ligovým týmům. Bude to zajímavá konfrontace nejen pro naše hráče, ale i pro ty, které budeme testovat. Uvidíme, jak se proti takovým kalibrům ukáží.

Prozradíte, o jaké soupeře půjde?

Teplice, Liberec, Plzeň, Sparta a Slavie.

Mluvíme jen o příchodech, nebojíte se ale, že by vám mohly odejít některé opory?

Zatím nemám žádný signál, že by se někdo chystal klub opustit, ale v první lize zbývají ještě nějaká kola, takže to teprve může přijít. Nepřekvapilo by mě to, máme v týmu několik hráčů, kteří si svými výkony řekli o to, aby je ligové kluby alespoň vyzkoušeli. Já chci pochopitelně současný kádr udržet, protože máme zdravý tým, který spolu už je nějakou dobu, a spíše ho ještě kvalitně doplnit. Samozřejmě ale, že i varianta odchodů může nastat, takový je fotbalový koloběh.