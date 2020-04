„Už se těším, až to vypukne. Chci sezonu dohrát,“ říká kouč Army Aleš Křeček, jenž se mimo jiné věnoval i sportu. „Shodil jsem asi dvě kila, v nadsázce se dá říct, že jsem trénoval stejně, jako hráči," pousmál se.

Po víkendu se můžete vrátit ke společnému omezenému tréninku. Jak se zařídíte?

Diskutujeme o tom s kolegy a vedením klubu, hledáme optimální scénář. Připravujeme se na to, že bychom od pondělí začali trénovat ve skupinkách za splnění určitých podmínek. Řešíme ale i variantu, že bychom trénink ještě odsunuli. Hráči měli v zimě devět týdnů přípravy, odehráli jeden zápas a pak se zase pět týdnů připravovali. Teď by zase trénovali sedm týdnů až do dalšího zápasu.

Pracovat s hráči v omezeném režimu v malých skupinách a bez kontaktu není zrovna ideální, co?

Je to spíš otázka psychiky, že se hráči zase vtáhnout mezi sebe. V omezených podmínkách se dá pracovat na herních činnostech jednotlivců, aby si hráči znovu navykli na míč.

Nemáte obavu, v jaké kondici se vám hráči po měsíčním idividuálu vrátí?

Nebojím se toho. Nemáme k dispozici takové technologické prostředky jako mají prvoligové týmy, všichni nemají sporttestery. Nechali jsme zodpovědnost na hráčích, kteří měli dodržovat individuální plán. Je mi jasné, že se nevrátí ve stejné kondici jako byli předtím, ale nemělo by to dlouho trvat, než se do toho dostanou.

Hráči v karanténě pracují na fyzičce. Co dělá trenér?

Našel jsem si dost práce. Musím říct, že jsem se hodně věnoval sportu, sundal jsem asi dvě kila. V nadsázce jsem trénoval stejně jako hráči (úsměv). Hodně jsem se věnoval teoretické přípravě. Sledoval jsem fotbalové zápasy, sestřihával jsem videa aanalyzoval různé věci. Hráčům jsem posílal taktické sestřihy, jak by měli na svém postu hrát.

Měl jste čas přemýšlet o tom, jestli v Ústí prodloužíte letos končící smlouvu?

Upřímně – že bych kvůli tomu nespal, to ne. Přiznám se, že o těch věcech moc nepřemýšlím. Domluvili jsme se, že počkáme do konce dubna, takže nějaký prostor tam ještě je. Nechci předjímat. Klub zájem má, já přemýšlím, jak to bude dál.

Plán je takový, že od 8. června by se mělo začít hrát, i když bez diváků…

Už se těším, až to vypukne. Chci sezonu dohrát a začít co nejdřív. Jedná se o tom, že by se termín posunul a přiblížil by se německé bundeslize, která začne už 8. května. To by nám vyhovovalo. Zatím máme aspoň jednu jistotu, že můžeme trénovat společně, i když omezeně.