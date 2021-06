Trenérem brankářů se stal Jaromír Blažek. Bývalá opora pražské Sparty či českého národního týmu podepsala kontrakt na severu Čech do léta 2024 s následnou opcí. "U členů realizačního týmu chceme smlouvy kopírovat tak, jak ji má nastavenou hlavní trenér," vysvětlil sportovní ředitel FK Ústí nad Labem Petr Heidenreich. Ten si od Blažka slibuje nejen další velký vzor pro mladý tým, ale i spoustu zkušeností, které může předat mladé dvojici brankářů, jež má spolu svést rovnocenný souboj o pozici nové jedničky.

K 21letému Davidu Němcovi, plnícímu letos roli dvojky, se totiž po roce vrací jen o dva roky starší Jan Plachý z Teplic, jelikož tým nejspíš opustí Marian Tvrdoň, v jehož souvislosti se skloňovala Viktoria Plzeň. "S Viktorkou jsme domluveni na podmínkách, v současné době je tam Marian na jakémsi testu, aby se obě strany oťukaly pocitově, a trenéři zjistili, jak zapadl do kolektivu, jak pracuje a tak podobně," potvrdil Heidenreich s tím, že odchod jedné z opor letošního celku by se měl potvrdit maximálně do deseti dnů.

Kušej skončil v Drážďanech i v Ústí

Dalším odchodem, který musí ústecké vedení vyřešit, je Vasil Kušej. Ústecký rodák a odchovanec, který prožil mládežnická léta v Drážďanech, se ale nevrací do Německa, odkud v metropoli na Labi hostoval. Podle webových stránek Dynama Drážďany s ním tamní klub rozvázal smlouvu a Kušej se nakonec stěhuje za bývalým koučem Army Jiřím Jarošíkem do Prostějova. "Od nás dostal nabídku na pokračování v Ústí nad Labem, ale rozhodl se jí nevyužít," pokrčil Heidenreich rameny nad ztrátou hráče z ofenzivy, která Severočechům na jaře dost drhla.

Alternativou by mohl být dvacetiletý útočník Ladislav Krobot z Mladé Boleslavi, jenž přichází na hostování. Doporučení proběhlo na trase Jarolím-Jarolím, tedy mezi současným koučem Army a jeho otcem, který vede právě středočeský celek. "Později by se měli připojit také kluci z Nigérie, kteří sice doma trénují, ale potřebujeme je mít pohromadě s týmem. Zejména Kennetha Ikugara, jenž už odehrál i několik soutěžních zápasů a budeme na něj spoléhat. Táhne se to kvůli dlouhodobým vízům, jejichž vyřešení je v současné době náročnější. Administrativně už ale máme vše vyřízené, hráči sice museli osobně do Abuji (hl. město Nigérie, pozn. autora), nicméně v tomto týdnu už by se to mělo dotáhnout i na ambasádě," vyjmenoval ústecký sportovní ředitel další posily do ofenzivy.

Přesto neskrývá, že směrem dopředu by loni pátý celek FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY rád přivedl ještě další jména. "Stále hledáme a jednáme i o dalších posilách. Chceme hrát opět v horních patrech tabulky, dávat příležitost mladým a hrát zajímavý fotbal." Bota tlačí bílomodré i na postu levého obránce, kde by se mohl prosadit David Šnajdr z pražské Sparty. "Doufáme, že by mohl být to, co hledáme. Je to důrazný hráč na levou stranu hřiště, dynamický, takový moderní obránce. Potenciál určitě má, snad se sžije s prostředím a bude odvádět výkony, které očekáváme," uvedl Heidenreich na adresu 21 letého beka, který má zkušenosti i s mládežnickou reprezentací.

Kompletní kádr by měl být hotový do 12. července, kdy tým vyrazí na soustředění do Modré. V té době už by mělo být jasné i o dalších nových tvářích v kádru, mimo jiné Václavu Černém, jenž je v Ústí na zkoušku z Teplic, odchovancem Adamem Pivoňkou, či zahraniční akvizicí z Itálie.

"Jsme rádi, že zde zůstalo jádro, které tu máme už několik let, a věříme, že se o kus dál posunou i naši mladí, kteří se loni zapracovali do sestavy. Rok už tu s námi je také Francouz Cantin, přesně o takové hráče chceme to jádro zdejších kluků doplňovat a jít nadále cestou, kterou jsme si vytyčili," uzavřel sportovní ředitel FK Ústí.

Potenciál pro letošní sezónu naznačí šest přípravných duelů, generálkou je zápas se Zwickau, hrajícím německou 3. Bundesligu. Liga začne 24. července, svěřenci Davida Jarolíma pojedou do Třince. Doma se představí o týden později proti Jihlavě.