„Od začátku jsme hráli svoji hru a myslím, že jsme dominovali celý zápas. Škoda, že jsme hned v úvodu dostali z ničeho gól na 1:0,“ hodnotil zápas Kušej.

Ačkoliv se Vyšehrad dostal zásluhou Drobílka do vedení, byli to Ústečtí, kdo už v první půli diktoval tempo hry. Dvě výborné šance měl Prošek, do dobré příležitosti se dostal také Kušej ve spolupráci s Čičovským. Na 1:1 ale srovnal až těsně před půlí Bazal, jemuž asistoval právě drážďanský útočník.

„Dostal jsem průnikovou přihrávku od Jana Peterky, jen jsem se otočil a poslal další průnikovku na Bazala, jenž šel z půlky prakticky sám,“ popsal Kušej první z důležitých momentů.

Po změně stran už byla znát čím dál tím větší převaha Army. Ve skvělé pozici se po sólu ocitl Čičovský, jenž však zamířil těsně mimo. Po hodině hry ale postrčil Bazal míč na Koubka a ten poslal Armu do vedení. „Díky tomu jsme se dostali do pohody a kontrolovali hru, chtěli jsme ale zůstat aktivní a dobře pressovat, což se nám nakonec vyplatilo,“ líčil Kušej.

Ten sám v závěru přidal pojistku, když se k němu na polovině hřiště odrazil míč, ústecký rodák si ho navedl na hranici vápna a parádní ranou na zadní tyč přidal třetí ústeckou trefu. „Vystoupil na mě obránce, tak jsem zkusil rychlou kličku a křížnou střelu na zadní tyč. Zapadlo to tam,“ okomentoval první gólový zářez v ústeckém dresu. „Důležitější ale je, že jsme ten zápas zvládli jako tým a že máme tři body. To je to hlavní.“

Svěřenci Jiřího Jarošíka si tak proti neoblíbenému soupeři, s nímž loni dvakrát prohráli, připsali již třetí letošní ligovou výhru, navíc dokázali bodovat počtvrté v řadě. Před sezónou mnohými odepisovaný celek navíc poskočil už na 4. příčku.

V dalším kole vyzve, které bude až po reprezentační přestávce, vyzve Ústí doma tradičně v pátek (16. října) od 18 hodin ve šlágru kola prozatím druhý Žižkov.

Fotbal, FNL, 6. kolo:

Vyšehrad – FK Ústí n. L. 1:3 (1:1)

Branky: 3. Drobílek – 42. Bazal, 62. Koubek, 86. Kušej

Rozhodčí: Matějček – Novák, Vodrážka. ŽK: 1:4. Diváci: 120.

FK Ústí: Tvrdoň – Hudec, Chodora, Písačka, M. Bílek – J. Peterka (C), Emmer (60. Koubek), Čičovský, Prošek (87. Jakš) – Bazal (81. Hampl), Kušej.