Měl jste na tribuně nějaké příznivce?

Ano, byla tu celá rodina.

Trenér vás na podhrotovém postu chválil…

Je to moje pozice. V přípravě jsem sice hrál na hrotu, ale domluvili jsme se s trenérem, že trochu níž se cítím lépe. Hrotový hráč mi může sklepávat míče do hry, jsem víc na míči, mohu víc tvořit. Pochvala trenéra určitě potěší, jsem rád, že mi to herně vyšlo.

Takže cítíte důvěru? Vracíte se do klubu, kde to dobře znáte…

Není to o tom, že jsem zdejší odchovanec. Musím makat na tréninku, dřít víc, než ostatní. Určitě to není tak, že jsem tu vyrostl, každý mě tu zná a proto budu dostávat šanci. Snažím se na sto dvacet procent, i díky tomu jsem asi dostal v prvním zápase důvěru. Chci hrát každý zápas, vrátit se tam, kde jsem byl, a udělám pro to všechno. Z Německa jsem zvyklý na dřinu, tam je to běžné, během pauzy jsem měl individuální přípravu s Václavem Polákem, atletickým trenérem Sparty.

Co říkáte na trenéra Jarošíka a nový tým?

Je to obrovská persona, všem by nám měl být vzorem, dokázal toho hodně. Snaží se nás hodně peskovat a dostat z nás to nejlepší, věřím, že to půjde nahoru. Z loňska tu zůstalo několik zkušených hráčů, doufám, že si to brzy sedne a budeme hrát hezký fotbal a mít dobré výsledky.

Očekávají se od vás góly, kterých jste dříve dával spoustu…

Důležitá je výhra týmu, tři body jsou vždycky víc než gól. Je úplně jedno, kdo ty góly dá. Kdybych se půl sezóny netrefil, ale vyhrávali jsme, budu daleko šťastnější, než kdyby to bylo obráceně.