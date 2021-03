Lékař Army Jakub Avenarius pečuje o český tým na ME do 21 let

Ve Slovinsku začala první část ME do 21 let, konkrétně základní skupiny. Své zastoupení na šampionátu má i FK Ústí nad Labem, s českým národním týmem totiž odcestoval také ústecký lékař Jakub Avenarius.

Lékař FK Ústí nad Labem působí na ME U21 jako lékař českého národního týmu. | Foto: FK Ústí nad Labem

"Být lékařem národního týmu je pro mne obrovská čest a jeden z vrcholů mé kariéry," sdělil Avenarius pro web ústeckého fotbalové klubu. Ústecký lékař, který působil dlouhá léta i v Masarykově nemocnici v krajské metropoli, patří do realizačního týmu Lvíčat už několik sezón. Podle webu fkusti.cz má ve svém životopise mimo jiné i kurz artroskopie ramenního kloubu na Floridě, kde přednášeli ti nejlepší odborníci z celé Ameriky. Evropský šampionát hráčů do 21 let, který se koná v Maďarsku a Slovinsku, je letos rozdělený do dvou hracích fází. V březnu se konají základní skupiny, na přelomu května a června pak play-off. Češi už a sebou mají remízový zápas s Italy (1:1), v sobotu hrají od 18 hodin se Slovinskem, skupinu zakončí 30. března ve 21.00 se Španělskem. Všechny zápasy hraje naše reprezentace v Celje, kde vede místní NK bývalý kouč Army Jiří Jarošík.