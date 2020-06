Dnes to byl dobrý výkon, ale body nejsou žádné. Jak se vám takový zápas hodnotí?

Je to těžké. Varnsdorf meleme 85 minut, oni se dostanou třikrát za půlku, třikrát vystřelí a dají tři góly. Takové jsou holt zápasy proti nim. Oni brání a náhodně nám po našich chybách dají tři branky. Nevím, co k tomu říct. Měli jsme dát v prvním poločase čtyři góly, aby byl klid.

Šance na to byly…

Je to tak, dneska jsme těch gólů mohli dát klidně osm, bohužel koncovka nás trápí od restartu soutěže. S Brnem jsme měli nějaké šance, v Pardubicích to bylo špatné, ale i proti Vlašimi nemuselo zůstat jen u dvou tref.

Vy sám jste trefil z přímého kopu tyčku…

Domlouvali jsme se s Youbou Dramém, viděl jsem, že brankář stojí hodně na zadní tyči, tak jsem to chtěl dát přes zeď. Myslím, že kdyby to šlo do brány, tak by to neměl. Škoda.

Nakonec jste se ale do statistik brankou zapsal, můžete jí popsat?

(Smích) To byla spíše náhoda. Viděl jsem, že se na půlce hřiště vyhrál hlavičkový souboj, tak jsem chtěl situaci dopředu doplnit. Věděl jsem, že Youba si to často dává na střed a bude střílet, takže jsem mu chtěl jen odtáhnout hráče. On mě ale trefil do zad a odrazilo se to do brány.

Právě Dramé předtím zahodil penaltu, byl to klíčový moment zápasu?

Nebyl. Už předtím jsme měli dvě šance, pak jsme si vypracovali další, vyrovnali jsme. Youbu musíme jako tým podržet, chyba se může stát každému z nás. Já jsem udělal chybu proti Brnu a spoluhráči mě také podrželi.

Barážové pozice se vám už hodně vzdálily, ale naopak máte polštář na záchranu. Je tedy pořád o co hrát?

Určitě, chceme každý zápas vyhrát, už jen proto, abychom se ukázali i jiným klubům. Každý se chceme posunout, hrát ligu, máme devět zápasů na to se prodat. Proto musíme vyhrávat, když budeme prohrávat, tak si nás nikdo nevšimne.

Máte slíbené i nějaké prémie za umístění jako loni? Že by vám nebylo jedno, zda skončíte sedmí nebo jedenáctí?

To ne, ale chceme hrát co nejvýš. Bohužel těch šest mužstev nahoře už je hodně odskočených, ty už mezi sebe nikoho nepustí a rozdají si to o baráž. My bychom chtěli být alespoň ti sedmí.

Podepisuje se na vás únava z náročného programu?

Samozřejmě, že znát to je. Máme úzký kádr, točíme dvanáct, třináct hráčů. Ale máme dobrou regeneraci, chodíme na masáže, takže se to dá zvládnout.