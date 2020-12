Ústečtí fotbalisté zažili famózní podzimní jízdu ve druhé lize. Přezimují třetí. Jeden z nejzkušenějších z kádru, kapitán Jan Peterka, po posledním podzimním zápase řekl, že ho umístění týmu po první polovině ročníku velmi mile překvapilo. „Máme mladý tým, je to o tvrdé práci,” poznamenal.

Jan Peterka. FK Ústí - Viktorie Žižkov, FNL 2020/2021 | Foto: Deník / Karel Pech

Jak hodnotíte zápas proti Líšni?

Utkáni jsme chtěli vyhrát a přezimovat na druhém místě. Bylo to o tom, kdo dá první gól, to se nepodařilo ani jednomu týmu. Myslím si, že Líšeň bod bere, my jsme dohrávali v deseti, takže bod bereme také. Líšeň není náhodou druhá v tabulce, zápas byl hodně o bojovnosti. S pokorou bereme bod.