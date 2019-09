Fotbalisté Ústí nad Labem zpackali závěr zápasu se Sokolovem a v posledních vteřinách nastaveného času si nechali dát gól na 2:2. „Kdybych to měl říct na rovinu, asi byste to museli vypípat,“ ulevil si trenér Aleš Křeček.

Trenér Ústí Aleš Křeček | Foto: Deník / VLP Externista

Co se stalo v závěru zápasu, kdy jste přišli o výhru?

Nevím, jak to říct slušně… Kdybych to řekl, jak to cítím, museli byste to asi hodně vypípat. Nezvládli jsme posledních třicet vteřin, nechali jsme soupeře odcentrovat do pokutového území, kde míč nepochopitelně propadl až na zadní tyč, kde byl úplně volný Hošek… Je to už poněkolikáté, co nás nezvládnutý závěr zápasu zbytečně stál body.