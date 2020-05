Už deset let uplyne 29. května od doby, kdy ústečtí fotbalisté stvrdili postup do nejvyšší soutěže. Zatím poslední, protože o dva roky později jim radost zkazil nevyhovující stadion.

Arma položila základ k postupu už na podzim, kdy vyhrála třináct ze šestnácti kol. Zdolat ji dokázala jen Karviná a Dukla Praha, oba celky na svém domácím stadionu, i třetí ztráta přišla venku, v Třinci po remíze 1:1. V brance čaroval Radim Novák, Ústečtí tak hned devětkrát udrželi čisté konto. „On byl motor té postupové party. Nejen na hřišti, ale i v kabině. S Pavlem Džubanem byli hlavní lídři týmu,“ vzpomíná tehdejší lodivod ústecké bárky Svatopluk Habanec.

Ačkoliv jaro už nebylo tak skvostné a Arma klopýtla hned v polovině ze čtrnácti duelů, stačilo to na pohodlný náskok. Ten vyústil v postupovou radost dvě kola před koncem po výhře 3:1 v Sokolově. „Byla to obrovská euforie. V hojném počtu nás tam jeli podpořit fanoušci, rodiny a my byli strašně rádi, že se nám povedlo naplnit ta očekávání,“ vybavuje si Habanec. Potřebný klid dodal týmu v 18. minutě proměněnou penaltou Valenta, ještě do půle zvýšil Martykán. Když se krátce po návratu ze šaten prosadil i Rudnytskyy, nebylo co řešit. Domácí kontrovali až v závěru, kdy už byli hostující fotbalisté myšlenkami trochu jinde.

„Ta cesta domů byla dlouhá. Už ani nevím, kolikrát jsme tenkrát stavěli na benzínkách,“ usmívá se dnes ústecký kouč. „Samozřejmě jsme v oslavách pokračovali několik dalších dnů,. Pamatuji si, že u tehdejšího předsedy představenstva pana Linharta jsme pak hromadně naskákali do bazénu,“ uzavírá se smíchem.

Arma pak v posledním kole i s náhradníky zdolala doma před tisícovkou fanoušků Vítkovice 2:1 a jen potvrdila zasloužený postup mezi elitu.

Postup číslo dvě překazil nevyhovující stadion

V nejvyšší tuzemské soutěži se ústečtí fotbalisté příliš dlouho neohřáli, po jedné sezóně, kdy skončili poslední, zahučeli zpět do 2. ligy. Z ní mohli opět vystřelit mezi elitu, jenže…

Už v sezóně 2010/2011 nejezdily Sparta, Slavia a další tuzemští giganti na Městský stadion do Ústí nad Labem, nýbrž do sousedních Teplic. Právě tam našli bílomodří dočasný azyl. Svaz jim tehdy udělil roční výjimku, jenže v metropoli na Labi se nepoučili. Ani z další dvě sezóny nevyrostlo v Ústí nad Labem potřebné zázemí, a tak i přesto, že Habancův výběr znovu dosáhl na postupové příčky, ze slávy sešlo. Celá skutečnost byla o to bolestnější, že Arma v sezóně 2011/2012 2. ligu ovládla.

„Bylo to smutné, protože po sportovní stránce jsme si to zasloužili,“ zavzpomíná Habanec, jenž nakonec v létě odešel do Slovácka. „Paradoxní je, že když tu teď vidím ten stadion, říkám si, proč to tenkrát nešlo,“ zamyslí se. „Snad to ale byl alespoň nějaký pošťuch k tomu, aby se tu začalo něco dít. Věřím, že tehdejší postup nebyl k ničemu.“

Své vzpomínky připojuje i současný kapitán Ústí Jan Peterka, jenž přišel do Army právě před zmiňovanou sezónou. „Byla to má první sezóna ve druhé lize a byla skvělá. Zaprvé jsem toho dost odehrál a zadruhé jsme ligu vyhráli.“

FK Ústí nad Labem sice nevyrovnalo 65 bodů z předminulé sezóny, paradoxně ale skončilo na zlatém stupínku, byť bez postupové slávy. „Já to tehdy tolik nevnímal, byl jsem ještě hodně mladý, takže jsem si to moc neuvědomoval. Už během sezóny jsme ale tušili, že to nejspíš kvůli stadionu nedopadne, i když jsme věřili v zázrak,“ pokračuje Peterka.

On i celý tým získal jistotu už 12. května, kolo poté, co odmítli oslavy na hřišti rivala z Varnsdorfu, kde padli 0:2. Radost tak naplno propukla symbolicky doma po výhře 1:0 s Vlašimí. Tu zařídil už ve 4. minutě Gulajev. Zázrak se ale nakonec nestal a ústecký klub se tak do Gambrinus ligy nevrátil.

Poslední postupové datum tak zatím připadá na 29. května 2010. Možná i proto, symbolicky, proběhne právě 29. května 2020 na Městském stadionu pietní akce pro veřejnost za Radima Nováka. Za lídra tehdejší družiny a jednoho ze strůjců posledního úspěchu, jenž nedávno podlehl zákeřné rakovině slinivky.

Fotbal, 2. liga 2009/2010:

1. FC Hradec Králové 30 20 8 2 47:18 68

2. FK Ústí nad Labem 30 20 5 5 52:27 65

3. Tescoma Zlín 30 17 5 8 49:33 56

4. Vysočina Jihlava 30 15 7 8 57:37 52

5. Viktoria Žižkov 30 13 7 10 42:41 46

6. Dukla Praha 30 12 8 10 45:41 44

7. Graffin Vlašim 30 11 7 12 40:41 40

8. MFK Karviná 30 11 6 13 44:36 39

9. Fotbal Třinec 30 10 8 12 34:38 38

10. Baník Sokolov 30 9 10 11 37:43 37

11. Baník Most 30 8 12 10 35:38 36

12. Sparta Praha B 30 6 11 13 33:50 29

13. FC Hlučín 30 6 11 13 27:43 29

14. Zenit Čáslav 30 7 8 15 28:49 29

15. SFC Opava 30 6 11 13 30:37 29

16. FC Vítkovice 30 4 6 20 23:51 18