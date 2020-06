Ústí nad Labem po předčasném konci trenéra Aleše Křečka stále čeká na výhru. Po ostudné porážce u posledních Vítkovic doma Arma jen remizovala s Líšní, když nedokázala vstřelit ani gól. Dnes jedou Severočeši do Chrudimi (17.00), která je může vystřídat na sedmém místě tabulky.

Ve fotbalovém zákulisí se šušká, že by David Oulehla mohl být jedním z kandidátů na post trenéra FK Ústí nad Labem. Tým z krajského města předčasně opustil kouč Aleš Křeček. Vedení FK Ústí konkrétní nebylo. „Jednání s možnými nástupci na trenérskou pozici probíhají a nechceme je před jejich dokončením komentovat v médiích. To by v tuto chvíli nebylo vůči adeptům fér,“ nechal se slyšet ředitel FK Ústí nad Labem Václav Kožíšek.

Samotný Oulehla byl danou otázkou velmi překvapený. „Tak to jste mě zaskočil. S nikým nejednám, nikdo o tom se mnou nemluvil. Soustředím se jenom a pouze na záchranu Varnsdorfu ve druhé lize. Co bude v létě? To ještě uvidíme,“ dodal na závěr.