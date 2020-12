„Bohužel máme takovéto výkyvy. Před zápasem si řekneme, že chceme potvrdit výkon z Prostějova, a pak do toho vstoupíme tak, jak jsme do toho vstoupili. Naše hraje je taková pomalá. Nejsme schopní si vytvořit šance, což se táhne už od zápasu v Hradci…,“ odmlčí se.

Jeho slova potvrzují i statistiky. Právě na východě Čech měla Arma jen dvě větší příležitosti, z nichž jednu přetavila v gól, podobně se jí vedlo i v Prostějově, kde dala gól z penalty. Proti Slezanům doma zahrozila jen jednou, Koubkův pokus skončil na tyči.

„Druhá liga je soubojová. Třinec to jen nakopával, pak chce jejich hráč odcentrovat a dá z toho gól,“ zamýšlí se Bílek nad jednoduchým fotbalem, s nímž Třinečtí, krom bojovnosti, slavili úspěch.

Neúspěch mrzí o to víc, že Ústí mohlo v tabulce poskočit zase o kousek výš. „Kromě Líšně všichni nahoře prohráli, takže jsme se mohli dotáhnout, je to škoda. Musíme to odčinit v posledních dvou kolech,“ uzavírá Bílek.