Nejlepší gólman druhé ligy Marian Tvrdoň je na mušce prvoligových klubů

Pozici jedničky si doslova vyčekal. Slovenský brankář Marian Tvrdoň přišel do Ústí nad Labem z rodné Nitry před necelými sedmi lety. A nejdřív se potloukal po hostováních. V roce 2015 hostoval v Chomutově, o tři roky později dojížděl do Brozan. Nakonec si ale vybudoval neohroženou pozici v brance druholigového týmu, kterému na podzim pomohl šesti vychytanými nulami ve dvanácti zápasech k senzačnímu třetímu místu. Nejlepší gólman F:NL se tak dostal do hledáčku prvoligových klubů.

Marian Tvrdoň | Foto: Deník / Karel Pech

„O Mariana evidujeme zájem z několika prvoligových klubů, čemuž se vzhledem k jeho výkonnosti nelze divit. Jezdí se na něj dívat různí skauti,“ přiznal sportovní manažer Army Petr Heidenreich pro server iSport.cz. Zájem o služby šestadvacetiletého čahouna má například ostravský Baník, kde v létě končí smlouva osmatřicetileté jedničce Janu Laštůvkovi. „Ano, je to pravda, nicméně v současnosti není na stole nic konkrétního,“ prozradil Heidenreich. Marian Tvrdoň je hráčem F:NL za měsíc prosinec Přečíst článek › Po sezoně ale může být všechno jinak. Pokud si Tvrdoň udrží formu. „Na šanci v Ústí nad Labem jsem čekal téměř osm let, příležitost přišla. Stejné to bude i o vyšší soutěži, pokud si mě někdo všimne, vezme si mě a bude potřebovat gólmana. Věřím, že jednou šance přijde,“ svěřil se na klubovém webu ústecké Army Tvrdoň, který obdivuje legendárního Petra Čecha a Edersona. „Zatím jsem rád s kluky v Ústí kde to miluji a jsem spokojen.“