K 30. červnu vám měl vypršet kontrakt, nakonec jste skončil ještě o dva týdny dřív. Podle klubu šlo o vzájemnou dohodu…

Je to tak, sedli jsme si k současné situaci a vzešla z toho oboustranná dohoda. Neřekl bych, že to bylo na něčí popud. Zkrátka se rozcházíme v pohledu na koncepci klubu dál, více bych to nechtěl rozebírat.

Ale vaši asistenti u týmu zatím zůstávají. Jste s nimi alespoň v kontaktu?

Ano, bavíme se o tom. Říkal jsem kolegům, ať to tu důstojně dotáhnou.

Manažerskou odpovědnost má převzít současný ředitel klubu pan Kožíšek…

Nevím přesně, jak je to tam pak dále rozdělené, ale vzal si na sebe tu zodpovědnost. Juraj Šimurka s Petrem Vrabcem mu budou k ruce.

Po zápase s Duklou proběhla v útrobách stadionu hlasitá výměna názorů mezi vámi a vedením klubu. Souvisí to spolu nějak?

Asi to tomu trochu napomohlo, neuhlídal jsem emoce. Určitě to však není ten hlavní důvod.

Za ten byly označeny rozdíly v představě o budoucnosti a koncepci klubu. Jak velké odlišnosti to byly?

Nebyly malé. Moje vize byla taková, že ten progres musí být jasný a musí dál pokračovat, proto bychom měli nadále posilovat a zkvalitňovat kádr. V nějakém časovém horizontu jsem chtěl hrát o čelní příčky a atakovat postup do I. ligy. Představy vedení se ale liší, což se projevilo i na úsporách během zimní přestávky. Já to respektuji, proto jsme se dohodli na ukončení spolupráce.

Hrál v tom roli i koronavirus, nebo to opravdu bylo načaté už dávno předtím?

Nehrál.

Odcházíte zčistajasna, nemrzí vás, že se nebudete moct ani rozloučit s fanoušky?

V Ústí jsem zažil krásné chvíle, zápasy i výsledky, takže samozřejmě je mi to líto. Nejsem ale zahořklý, budu dál fandit klukům a budu i na zápase s Líšní a určitě i na posledním utkání sezóny.

Takže vás fanoušci uvidí na tribuně?

Ano.

Naopak hráči se s vámi na sociálních sítích loučili. A nejen oni. I kolegové vás měli rádi…

Reakce kabiny mě hrozně potěšila. Až do noci mi chodily moc hezké zprávy. Na Ústí budu vždycky vzpomínat rád a v dobrém. Za hlavní úspěch považuji, že se nám povedla nejen s hráči, ale i s dalšími členy realizačního týmu a lidmi, kteří se kolem áčka točí, vytvořit fantastická parta. I díky tomu jsme dělali dobré výsledky, zvládali těžké zápasy a hráli hezký fotbal. Za to všechno bych chtěl nejen všem těm zmíněným, ale i fanouškům, kteří nás vždycky podporovali, poděkovat.

Kdyby v budoucnu přišla nabídka od Army, třeba za jiných ekonomických podmínek, přijal byste ji?

Ano!

Skutečně?

Jistě. Znovu opakuji, že takové věci se stávají. Teď se sice naše představy liší a gentlemantsky se rozejdeme, ale nikde není psané, že pokud v budoucnu opět najdeme společnou řeč a Ústí bude o moje služby stát, tak že se sem nevrátím.

Je to možná čerstvé, ale už víte co dál? Odpočinete si?

Pauzu bez fotbalu si určitě nedám. Už teď mám vypsané zápasy z I. a II. ligy, které chci vidět. Stále jsem na stadionu, jen už ne u A týmu. Dodělávám si tu nějaké věci a na fotbal stále myslím.

Takže jiné angažmá zatím nemáte?

Ne.

Zkušenosti máte bohaté, mluví za vás i výsledky, zájem jistě bude…

Zatím se nikde nic nerýsuje, uvidíme, co bude dál.

Na konci měsíce skončí smlouva v Ústí i řadě hráčů. Až se tak stane a vy budete mít nové angažmá, jsou v Armě i hráči, které byste chtěl do nového působiště s sebou?

Jsou takoví, ale nechci být konkrétní. Vždycky jsme to ale měli postavené na kabině jako celku, takže jsou i tací, které bych do svého týmu chtěl, i když jim v Ústí smlouva zatím nekončí (úsměv).







VYJÁDŘENÍ FK ÚSTÍ NAD LABEM KE KONCI ALEŠE KŘEČKA:



Ústecký fotbalový klub v úterý oficiální cestou potvrdil, že se o den dříve rozhodl na ukončení spolupráce s trenérem Alešem Křečkem. "Důvodem ukončení spolupráce je nedohoda vedení klubu s trenérem Křečkem na nové koncepci klubu. Pohled na směřování klubu mají obě strany různý, a tak není důvod ani možnost spolupráci nadále udržovat," stojí v tiskové zprávě.

“Za odvedenou práci trenéru Křečkovi děkujeme. Armě pomohl v době, kdy to bylo opravdu potřeba, tedy zejména v minulých sezónách," řekl majitel klubu Jiří Hora. "Minulost byla úspěšná, současnost je bohužel horší a budoucnost si představujeme každý jinak. Proto je logické a korektní, že došlo k dohodě o ukončení spolupráce. Oceňuji klidný a věcný způsob rozchodu," dodal.

Ústečtí fotbalisté jsou nyní bez trenéra, přímou manažerskou zodpovědnost za áčko přebral zatím předseda představenstva Václav Kožíšek. Ten bude mít k ruce dosavadní asistenty Aleše Křečka Juraje Šimurku a Petra Vrabce. "Nejsem úplně odborník na sportovní stránku, z tohoto hlediska tak budu mít k ruce dva asistenty, s nimiž tyto věci řeším," řekl Kožíšek.

Tato spolupráce potrvá do doby, než najde FK Ústí nad Labem nového trenéra. "Jednání s adepty na uvolněný trenérský post probíhají," dodal klub. "Armě přeji, aby A tým do nové etapy vedl trenér, který bude s vedením klubu sdílet klubovou koncepci a bude ji ochoten a schopen naplňovat," uzavřel prohlášení Jiří Hora.