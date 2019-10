„Ráno nás čeká trénink, pak oběd a následně téměř sedmihodinová cesta. Večeřet už budeme v Třinci na hotelu,“ přiblížil trenér ústeckého celku Aleš Křeček. Výkop je totiž už v 10.15 ráno.

„Oba týmy mají stejně bodů, očekávám tedy, že domácí se budou chtít dostat do trháku, my naopak chceme prodloužit sérii dvou našich výher v řadě,“ předeslal ústecký lodivod. „Bude to ale těžké utkání s nepříjemným soupeřem. Mají ve svém středu několik hráčů, kteří si zahráli ligu, takže to nebude nic lehkého.“