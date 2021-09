Fotbal, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 9. kola: FK Ústí nad Labem - Zbrojovka Brno 1:6 (1:3) Branky: 13. Ogiomade – 7. a 53. Přichystal, 36. M. Ševčík, 42. Hladík, 61. Jakub Řezníček, 87. M. Sedlák. Rozhodčí: Berka - Flimmel, Novák. ŽK: ŽK: 12. Brak, 42. M. Bílek, 45. Jiránek – 27. Texl. Diváci: 846. FK Ústí nad Labem: J. Plachý – Alexandr, Brak, M. Bílek, Chodora (46. Písačka) – Miskovič (34. Hudec), Jiránek (46. Krobot) – Prošek (C), Čičovský, Ogiomade (71. Cantin) – Gonzalez (59. Emmer). FC Zbrojovka Brno: Berkovec – Bariš, Hlavica, Jakub Šural, Hrabina – Texl (68. Jan Moravec) – M. Ševčík, A. Fousek (68. Štepanovský) – Hladík (78. Lacík), Přichystal (78. Kryštůfek) – Jakub Řezníček (C) (78. M. Sedlák).

Svěřenci Davida Jarolíma tak nepotvrdili domácí výhru s Varnsdorfem a s pouhými dvěma výhrami z devíti zápasů se krčí až na desáté příčce. V dalším kole je čeká výjezd do Vyškova, jenž je nováčkem soutěže.

Jediný světlý moment Severočechů měli na svědomí ve 13. minutě Švýcar Gonzalez a Nigerijec Ogiomade. První jmenovaný oslovil geniální přihrávkou Ogiomadeho, jenž už nemohl do odkryté klece minout.

