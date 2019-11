Fotbalisté Ústí nad Labem nečekaně prohráli na závěr podzimu s Vyšehradem 1:2. Smolný zápas i podzim jako takový hodnotil kapitán Army Jan Peterka.

V čem vidíte příčinu porážky s Vyšehradem?

Dostali jsme dva hloupé a zbytečné góly. Jeden byl po centru, který jsme měli odvrátit, při tom druhém jsme se až moc hrnuli dopředu a zapomněli jsme na zadní vrátka. Soupeř toho využil a šel do brejku dva na jednoho. Jinak jsme byli lepší, ale naše chyby rozhodly o tom, že jsme zápas nakonec prohráli.

Smolná porážka, nálada v kabině asi nebyla nejlepší…

Samozřejmě, byla hodně špatná. Před posledními dvěma zápasy (porážka na Žižkově a doma s Vyšehradem, pozn. autora) jsme na tom byli hodně dobře, ale nyní jsme si to dost pokazili a ten podzim není takový, jaký mohl být.

Jak byste podzim zhodnotil jako celek? Byl úspěšný?

Kdybychom vyhráli s Vyšehradem, řekl bych určitě ano. Ale poslední dva zápasy jsme prohráli, takže se to hodnotí dost těžko.

Zkomplikovali jste si tím případný boj o baráž?

Čeká nás ještě 14 zápasů, ale samozřejmě tyto ztracené body nás hodně mrzí. Věděli jsme, že soupeři před námi hrají mezi sebou, takže jsme hrozně chtěli toto utkání zvládnout. Možná jsme kvůli tomu byli v nějaké křeči…

Nejpovedenější utkání podzimu bylo asi s Hradcem Králové, souhlasíte?

Jednoznačně. Povedlo se nám to výsledkově i herně, bylo tam skvělé nasazení. Celkově bychom ale měli doma sbírat více bodů.

Které další ztráty krom Vyšehradu mrzí nejvíc?

Vítkovice a Sokolov (doma, 1:1 a 2:2, pozn. autora). S Vítkovicemi jsme tlačili stejně jako dnes a také jsme nedokázali zápas vyhrát.

Naopak venku se vám nebývale dařilo, čím to?

Možná jsme hráli uvolněněji, nevím. Samozřejmě bychom raději vyhrávali doma, abychom potěšili naše fanoušky, bohužel se nám to nedařilo. Loni jsme to měli zase naopak, opravdu netuším, čím to je způsobené.

Jak budete trávit volno před zimní přípravou?

Doufám, že nebudu v Ústí. Vždy, když máme volno, chci na ty tři, čtyři týdny vypadnout, takže budu někde po horách.