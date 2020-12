Ústí přezimuje na třetí pozici, což je úspěch, že?

Je to umístění, kterého si velmi ceníme. Před začátkem sezóny nás nikdo do těchto pozic nepasoval. Změnili jsme realizační tým, přivedli jsme Jirku Jarošíka, který se poprvé stal hlavním trenérem. Tento výsledek je podložený tvrdou prací nejen hráčů, ale také celého realizačního týmu.

Čekal jste, že si tým sedne takhle rychle?

Byl bych za chytráka, kdybych řekl, že jsme tomu věřili. Je to loterie, přišel nový trenér, odešli zkušení hráči, vsadili jsem na mladé naše odchovance. V Ústí vyrostli hráči, o které je v současné době už zájem, což je také věc, které si vážíme.

Mohl byste být konkrétnější, o které hráče je zájem?

Probíhá specifická sezóna, nejvyšší liga se ještě hraje, zbývá několik kol. Nějaké náznaky máme, ale myslím, že se to bude řešit až skončí liga.

Tušili jste, že tu máte tak šikovné mladé hráče?

Něco jsme tušili, kdybychom věděli, že nemají určitou kvalitu, tak bychom do toho jít nemohli. Měli jsme výhodu v tom, že některé hráče jsme si mohli vyzkoušet už na jaře. Prokázali, že mohou hrát FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU a profesionální fotbal mezi dospělými. Tuto skutečnost potvrdili i v této podzimní části. Věřím, že zapracujeme další mladé kluky. V tomto ohledu máme jednu velkou výhodu.

Jakou?

Spolupracujeme s Drážďany, kde máme v uvozovkách schované mladé kluky. Například Adam Čičovský tam hrál kvalitní mládežnickou Bundesligu, ze které se dostal tady do dospělého fotbalu. Důležitou práci odvedl také Honza Peterka, což je zkušený hráč. Ti mladí nemohou být na všechno sami.

Jaké jsou ambice pro zbytek sezóny?

Musíme si s trenéry sednout a zhodnotit podzimní část. Z výsledků máme velkou radost, ale zároveň je to velký závazek vůči majiteli, městu a sponzorům, které máme. Závazek je to také vůči fanouškům, kteří nás během zápasu s Líšní podporovali někde za stadionem. Současná doba je velmi těžká, chtěli bychom, aby byli na stadionu s námi, ale nejde to. Uvidíme, kam v jarní části s tímto týmem dojdeme.

Na první Hradec ztrácí Ústí čtyři body. Nějaké velké posílení kádru se nechystá?

Když poslouchám kolegy z jiných klubů a sportů, tak mám o sport obecně velkou starost. V současné době mají všechny firmy své starosti, neví, jak to bude dál. My už vidíme do konce sezóny i na tu další. Udělali jsme určité kroky k tomu, abychom na tom byli finančně dobře. Je to právě i sázka na mladé hráče a budeme takhle pracovat dál. Na hlavní týmem máme rozpočet do 15 milionů korun, což jsou skromné podmínky. Ty ale byly v Ústí vždy a dokázali jsme z toho udělat velké věci. Myslím si, že v tomto pokračujeme.

Kdo vedl Armu v zápase proti Líšni?

Patrik Kolář už s týmem není delší dobu, má v rodině nějaké trable. Všichni mu držíme palce, aby to zvládli. Takže v průběhu podzimu jsme měli v realizačním týmu změnu, kterou jsme zvládli, místo Patrika je s námi Adam Malík. Proti Líšni trénoval Jirka Jarošík na dálku.

Jak to probíhalo?

Byl doma, ráno v den zápasu jsme se dozvěděli, že má pozitivní test na COVID-19. Na dálku jsme připravili tým na utkání a věřím, že jsme ho nezklamali. Utkání sledoval na streamu a telefonoval s kolegy trenéry.

Co vám podzimní část řekla o Jarošíkovi?

Můžu o něm mluvit jen v superlativech. Jirka ukazuje, že to je fotbalová duše, která fotbalu rozumí a v současné době je už i vzdělaný. Fotbal cítí a ví, co chce, což je velmi důležité. V průběhu podzimu si kabinu získal na svou stranu, hráče naučil některé věci, které od nich vyžaduje. Měli jsme i štěstí v tom, že nám vyšly výsledky, takže se pracuje snadněji. Jirka je trenér, který má před sebou velkou budoucnost a jsem moc rád, že začal trénovat tady v Ústí, ze kterého pochází.

S remízou 0:0 jste spokojen?

Chtěli jsme tento zápas vyhrát, ale s veškerou pokorou musíme vzít bod. Přijel sem těžký soupeř. Kluci v Líšni dali dohromady silný tým, který je v soutěži druhý, což není náhoda. Sice hráči Líšně chodí do práce, ale vzali si všichni volno, přijeli sem o den dřív a odehráli s námi velmi dobrý zápas.