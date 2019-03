Ještě na podzim jste hrál za Ústí, nyní jste na zdejším stadionu zamířil do kabiny hostů…

Byl to zvláštní pocit nastoupit proti svým nedávným spoluhráčům, ale byl jsem hodně natěšený. Teď patřím Vlašimi, takže jsem chtěl gól, což se mi bohužel nepovedlo.

Proti Ústí jste byl hodně aktivní, chtěl jste se předvést?

Samozřejmě, hrál jsem před publikem, které mě dobře zná, měl jsem v něm spoustu známých. Navíc to byl zápas proti kamarádům, se kterými jsem trávil tři roky každý den, takže o motivaci bylo postaráno.

Váš výkon ocenilo i ústecké publikum, vnímal jste i pochvaly z hlediště?

Je příjemné to poslouchat, proto člověk fotbal dělá, každý chce být oceněn fanoušky.

Jak vzpomínáte na působení v ústeckém dresu?

S klukama jsem samozřejmě v kontaktu. Na Ústí vzpomínám jedině v dobrém, dostal jsem zde první příležitost nakouknout do dospělého fotbalu poté, co jsem přišel z teplické juniorky.

Nějaké hecování s bývalými spoluhráči proběhlo?

Volal jsem si s Radkem Dvořákem, povídali jsme si o zápase, ale jsme normální kamarádi. Vypsal jsem ale motivační prémii k nám do kabiny, pokud bychom Ústí porazili, ale nepovedlo se.

Ani nějakou část za remízu nenecháte?

Ne, jsem náročný. (smích)

Jak vnímáte angažmá ve Vlašimi?

Chtěl bych pochopitelně svými výkony pomoct týmu, potřebuji ale pomoci i sobě. Rád bych se výrazněji chytil, dal nějaké góly i vzhledem k další kariéře. Nerad se chválím, takže nedostatky, které mám, musím odstranit, abych se mohl posunout dál.

Čekáte tedy, že ve Vlašimi byste mohl dostat více herního času a prostoru?

Je to jen o mně, věřím, že pokud budu na hřišti plnit to, co mám, a co ode mě trenér žádá, bude tomu tak.

Hrál jste ale mimo svou obvyklou pozici, trenér vás dává na kraj zálohy…

Většinou hraji na pozici podhrota, ale už v přípravě jsem hrál na kraji s Milanem Kadlecem. Dal jsem dokonce i gól, takže asi to byl dobrý krok a trenér ví, co dělá. (úsměv)