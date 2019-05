Ústí n. L. – Fotbalistům Ústí posun na třetí příčku zajištující baráž o nejvyšší soutěž nevyšel, s Varnsdorfem prohrálo 0:2. „Je to komplikace, ale ještě to nebalíme,“ řekl obránce Jiří Pimpara, jenž v minulosti nastupoval i za Varnsdorf.

Fotbalisté Ústí nad Labem - vlevo Jiří Pimpara. Ilustrační foto. | Foto: Deník/František Géla

Souboj o třetí příčku vám nevyšel, jak to hodnotíte?

Je to špatné. Na pohled to možná vypadalo, že soupeře tlačíme a jsme hodně na míči, ale pořádně jsme nevystřelili, byly tam jen centry ze stran. Bylo to sice dobývání kolem vápna, ale bez úspěšného konce.