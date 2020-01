České Budějovice, Baník Ostrava, Slovan Bratislava, Inter Milán, Barcelona, Dortmund… A Ústí nad Labem. Co mají tyto fotbalové kluby společné? Jsou jediní, kdo dokázal v letošní sezóně, včetně přípravných zápasů, zdolat Trpišovského stroj, takřka nezastavitelnou Slavii.

Dá se namítnou, že pro Slavii šlo o první zimní přípravný duel, jenže ve druhém poločase naběhli do hry Souček, Masopust, Stanciu, Olayinka či Tecl. Navíc Arma rozhodně nehrála druhé housle. Tyč trefil už v první půli Dramé, tentýž hráč, jenž včera prodloužil v Ústí smlouvu o další rok a půl, nevyužil v závěru úvodní pětačtyřicetiminutovky samostatný únik. Spojnici navíc trefil Nigerijec Bassey a tak to byli spíše sešívaní, kdo měl do druhé půle o čem přemýšlet.

"Času na rozbor moc nebylo, jen jsme prostřídali a šlo se hrát. Spíš jsem si pro sebe říkal, že jsme měli jednu z těch šancí proměnit, protože tak velcí soupeři, jako je Slavie, většinou ze své první šance taková zaváhání trestají," popisoval po zápase Křeček, jehož skalp tuzemské mašiny potěšil.

Arma se sice ve druhém poločase spíše bránila takřka áčkové sestavě Slavie, spoléhala však na brejky a jeden jí vyšel. Dvanáct minut před koncem rozhodl o senzační výhře druholigového celku Michal Bílek.

Fotbal, zimní příprava 2020:

SK Slavia Praha - FK Ústí nad Labem 0:1 (0:0)

Branka: 78. Bílek

SK Slavia Praha:

I. poločas: Kovář – Holeš, Frydrych, Zelený, Bořil – Hellebrand, Oscar, Traoré – Křišťan, Júsuf, Provod

II. poločas: Markovič – Coufal, Takács, Kúdela, Kosek, Souček, Masopust, Stanciu, Ševčík, Olayinka, Tecl

FK Ústí nad Labem:

I. poločas: Plachý – Krátký, Pimpara, Vlček, Písačka - Peterka, Valenta, Vais, Kolařík - Dramé, Bassey

II. poločas: Plachý - Strada, Pimpara (60. Hudec), Brak, Prošek - Peterka, Valenta (75. Chodora), Bílek, Richter - Matějka, Dramé (70. Jirkovský)