Fotbalový kolotoč se dál zběsile točí. Ústecké fotbalisty čeká po týdnu opět domácí duel, v sobotu v 17 hodin vyzvou na svém pažitu Duklu Praha. Na zápas už může i část fanoušků mimo držitele permanentek, do prodeje jde 300 lístků.

Fotbalisté Ústí nad Labem prohráli v prvním zápase po pauze zaviněné koronavirem 1:2. Na domácí půdě nestačili na Zbrojovku Brno. | Foto: Deník/Karel Pech

Proti outsiderům to výsledkově nevyšlo, byť výkony nebyly špatné. FK Ústí nad Labem prohrálo na jaře po koronavirové přestávce čtyři z pěti duelů, nyní přijede do metropole na Labi Dukla Praha. Ta bude v roli favorita, v tabulce je totiž čtvrtá a ve vyrovnaném poli bojuje o postup do baráže.