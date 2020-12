Viditelně spokojený, výřečný, k novinářům vstřícný. Aby ne, když Třinec, který úspěšně vede ze sestupových pater, zaznamenal další výhru, a navíc předvedl brilantní výkon, díky němuž Ústí pustil pouze do jediné vážnější příležitosti.

"Věděl jsem, že máme jedinou šanci na úspěch, a tou je kompaktní blok a trpělivé vyčkávání na naše šance. Kluci z Ústí jsou mladí a velice běhaví, mají v sobě kombinační fotbal. Ten rukopis Jirky Jarošíka jde dost dobře znát," chválil Straka styl, jakým se Arma zatím prezentuje.

"Na setkání s ním jsem se strašně těšil, jelikož ho uznávám se vším všudy," složil kompliment rovněž bývalému hráči pražské Sparty. "Říkal jsem mu, ať je trpělivý, protože na něj čekají ta patra nahoře, o tom jsem přesvědčený. Má fotbal opravdu zmáknutý a má za sebou bohatou hráčskou kariéru. Nechci říct, že to je stejné jako u mě, ale já si tenkrát vzal z Německa elementy, které mě pak dál, jak říkají Němci, prégovaly, zdobily, a u něj to je to samé. Je to jeden z těch, kteří hráli na skvělé úrovni, poznal spoustu trenérů, spoustu systémů a nakonec má svůj vlastní styl, a já si ho dokážu představit úplně někde jinde."

POCHVALA I PRO MODROU

Třinečtí přicestovali k utkání už o den dřív, za svůj azyl si zvolili areál v Modré, který často využívá k soustředění i ústecký celek. I ten se dočkal poklon od uznávaného trenéra, které jistě potěší.

„Ačkoliv jsem trénoval i v Teplicích, tak jsem zde ještě nebyl. Musím ale vyseknout poklonu. Bylo o nás velice dobře postaráno, skvělý pan majitel, skvělé přivítání, výborná kuchyně, atmosféra a také výtečně připravené hřiště na to, že je konec listopadu,“ rozplýval se zkušený stratég.