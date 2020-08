Fotbalisté Ústí nad Labem hlásí dalšího nového hráče. Po několika mladících na zkoušku jde tentokrát o daleko zvučnější mladou akvizici. Na roční hostování z Dynama Drážďany, které letos sestoupilo ze 2. Bundesligy, přichází mládežnický reprezentant Vasil Kušej.

Vasil Kušej (vpravo) se sportovním ředitelem Army Petrem Heidenreichem a dresem FK Ústí nad Labem. | Foto: Foto: FK Ústí nad Labem

Dvacetiletý ústecký rodák odešel do drážďanské akademie v létě 2015 a v kategoriích U17 a U19 patřil v juniorské Bundeslize mezi opory a největší talenty. Do prvního týmu se ale zatím nastálo neprobojoval, loni proto šikovného útočníka jeho zaměstnavatel, kde má smlouvu do června 2022, poslal na roční hostování do rakouského Wackeru Innsbruck, letos pomůže klubu, kde kdysi s fotbalem začínal.