Výjezd do Blanska a domácí duel s Líšní. To je zbývající podzimní program ústecké Army ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. Ten letos končí netradičně pozdě, až 5. prosince, kvůli koronaviru. Ze stejného důvodu, kdy většina soutěží dohání manko z doby, kdy byly nuceně pozastaveny, praktikuje i druhá nejvyšší soutěž tzv. anglický týden, tedy systém středa-sobota.

"Nejsme unavení, na jaře se takhle hrálo asi měsíc a půl, takže tohle je pohoda," hlásil po duelu s Třincem, třetím zápasem během osmi dnů, ústecký Michal Bílek. Trenér Jarošík přesto znatelně prostřídal sestavu, tah mu ale nevyšel, jeho výběr padl 0:1.

Dá se tedy očekávat, že v Blansku, které je, coby nováček soutěže, až dvanácté, postaví osvědčená jména. Tříbodový scénář by byl žádoucí, a to nejen jako revanš za třinecký nezdar, kdy mohla Arma využít zaváhání kvarteta před sebou. I tentokrát by ji totiž mohl posunout vzhůru. Druhá Líšeň totiž přivítá čtvrtý Prostějov, ven míří také Žižkov (do Vlašimi) či vedoucí Hradec Králové (Dukla Praha).

Zápas začíná opět už v půl druhé odpoledne.