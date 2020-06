Z druhého zápasu bez Aleše Křečka máte bod. Berete ho?

Důležité je zklidnění situace, která nastala po výměně trenéra. Ve Vítkovicích byla možná trochu vidět taková rozladěnost, dnes se to ale výrazně zlepšilo.

Vzal jste na sebe manažerské povinnosti. Ve Vítkovicích jste byl, před zápasem s Líšní jste ale v kabině chyběl, během utkání jste však byl na lavičce. Jaká je tedy vaše úloha v týmu?

Ve Vítkovicích jsem byl, protože jsem chtěl nasát zejména mentální atmosféru. Nemotám se asistentům trenéra do sestavy či taktických pokynů, má úloha je čistě v manažerské rovině. Mohu k tomu hráčům říct své, snažit se je nabudit, jde mi spíše o náboj mužstva.

Jak to bude s Armou dál?

Máme v hledáčku nového trenéra, samozřejmě byla možnost ho vzít už v této fázi, ale strašně bychom si tím zmenšili manévrovací prostor. Někteří trenéři jsou totiž ještě vázaní dobíhajícími smlouvami v jiných klubech, proto to momentálně řešíme, pro někoho možná nepochopitelně, touto formou.

Proč nezůstali u týmu pouze asistenti Šimurka s Vrabcem?

Mou účast si vymínili právě asistenti. Sice se zavázali splnit své profesionální povinnosti, ale i z respektu a loajalitě k Aleši Křečkovi nechtěli zůstat u mužstva sami, aby to nevypadalo tak, že on odešel a oni zůstali, protože tvořili výbornou partu. Někdo se k tomu postavit musel, takže jsem to vzal na sebe a vyhověl jim. Jsem rád, že mi jsou k ruce a řeší ty trenérské věci, protože potřebuji jejich odbornost. Zodpovědnost půjde na mou hlavu.

Takže neřešíte třeba tréninky?

Ne, tréninkový proces, sestava a podobně jsou v jejich gesci. Konzultuji to s nimi, řeknu k tomu svůj názor, zeptám se na jejich, ale ve sportovním směru mě do ničeho netlačí. Nebylo by to ani profesionální, ačkoliv jsem ředitelem klubu.

Smlouvy budou brzy končit některým hráčům. Nestavíte na jejich úkor už spíše ty, kteří zde zůstanou?

To určitě ne, je to hlavně o jejich výkonech. Říkáme jim, že se mohou ukázat, prodat se. Samozřejmě, že pokud to bude možné, chceme dát šanci mladým, ale určitě ne na úkor těch, kteří tu třeba skončí. Stavíme to nejsilnější, co máme k dispozici. Pochopitelně ale je i myšlenka vyzkoušet mladé kluky, kteří nejspíš budou od podzimu stabilně hrát. Potřebujeme vidět, zda na to vůbec mají. Jsou to naši odchovanci, jsou perspektivní, ale musíme zjistit, jestli už dorostli na tuto úroveň, nebo zda budou muset třeba ještě někde hostovat.

Už jste u hráčů, jimž skončí smlouva ke 30. červnu, domluveni, že odehrají i zbývající červencové zápasy?

S některými hráči už jsme domluvení, u jiných ještě jednáme. Každá smlouva má nějaké náležitosti, ale určitě to není tak, že bychom někomu řekli 'Ty už nechoď.' Je možné, že v těch posledních zápasech dáme přednost právě odchovancům, aby se ukázali, ale pořád je to profesionální fotbal a nemůžeme si dovolit to tam jen tak poskládat bez ohledu na výsledky.