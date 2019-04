Ve hře je dotažení barážové příčky, na které se zatím mačkají Brno a Hradec Králové. I proto Arma nic nepodcenila a vyrazila už o den dříve.

„Je to téměř sedm hodin cesty, takže jsme nechtěli nic riskovat. Bylo by to složité, museli bychom vyrážet brzy ráno,“ prozradil kouč Aleš Křeček, jenž odhalil i čtvrteční program týmu. „Trénovat před zápasem nebudeme. Hráče necháme ve středu večer podívat se na pohárové derby Sparty se Slavií, ve čtvrtek jim dopřejeme delší spánek a pozdější snídani. Pak se půjdeme projít a přichystáme se na zápas,“ dodal.

Armu rozhodně nečeká nic jednoduchého, doma totiž zdolala Vítkovice jen 2:1, ty navíc na svém stánku doslova září. „Dvacet pět ze třiatřiceti bodů udělali doma,“ varoval Křeček před osmým týmem tabulky, jenž ztrácí na jeho družinu pouze šest bodů. „Je to nepříjemný soupeř, dobře brání a čeká na brejky. Budeme se muset prosadit proti jejich bloku a hlavně se vyvarovat chyb, z nichž by mohli podnikat protiútoky.“ Zápas ve Vítkovicích začíná dnes v 17.00.