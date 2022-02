„To je určitě plus, jsme rádi, že to takto vyšlo a zvažujeme, že tam přesuneme i generálku,“ řekl po utkání. Předvedený výkon, zejména první poločas, se mu ovšem nezamlouval, chyběly mu také šance. „Oproti minulým zápasům to bylo špatné, měli jsme pouze takové náznaky a nedohrané situace. Byla tam spousta nepřesností, kvůli nimž jsme pak byli hodně rozházení směrem do defenzivy," hodnotil duel.

Druhý pokus už vyšel, Neštěmice v přípravě prvně vyhrály

„Druhá půle už byla lepší, ale přesto jsme si vytvořili spíše takové pološance, nic velkého. Určitě bylo ale dobré si tři týdny před koncem přípravy vyzkoušet měření sil s takovým soupeřem, jako je Žižkov.“

Další střetnutí čeká Armu opět v sobotu, ve 12.30 nastoupí v Plzni proti rezervě místní Viktorie. Jarní část načne 4. března doma proti Líšni.

Fotbal, zimní příprava 2022:

FK Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov 0:2 (0:2)

Branky: 35. Batioja, 41. Osmančík

FK Ústí nad Labem:

Němec – Hudec, Brak, Kurka, Jiránek, Gonzalez, D. Černý, Miskovič, Nyavedji, Ogiomade, Čičovský

Náhradníci: Plachý, Gedeon, Krobot, Písačka, Švanda, A. Černý, Havrda, Emmer, Čítek

Hráno v Blšanech.