Ústí n. L. – Květen, poslední měsíc sezóny. Ročníku, který je zatím pro ústecké fotbalisty nadmíru úspěšný. Ovšem až v jeho závěru se rozhodne, zda Arma zúročí celoroční práci a nakoukne do baráže o nejvyšší soutěž.

Fotbalový zápas Arma Ústí a Pardubice. FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2018/2019. Vojtěch Prošek dává gól. | Foto: Deník / Karel Pech

Do konce chybí posledních pět kol, v nichž Arma potká dva týmy z TOP 3 a šestý Varnsdorf. Krom toho ji čekají výjezdy do Sokolova a do Tábora, kam zamíří už tuto neděli v 17.00. „Máme nějaký společný cíl, ale zbývá ještě dost zápasů a o to třetí místo se pere hodně týmů, s některými budeme ještě hrát,“ připustil po výhře s Pardubicemi dvougólový obránce Vojtěch Prošek.