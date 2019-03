Ústí n. L. – Třikrát hurá! Ústečtí fotbalisté odčinili domácí ztrátu s Vlašimí! Vyhráli na Žižkově, což se jim povedlo poprvé od května 2005. Vítězství 1:0, které vystřelil Daniel Procházka, je také zároveň prvním tříbodovým počinem kouče Aleše Křečka na hřišti Žižkova v jeho dosavadní kariéře.

Fotbalisté Ústí nad Labem, ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

„Je to moje první výhra na Žižkově, s žádným týmem se mi tu zatím uspět nepodařilo. O to větší radost z toho vítězství mám,“ usmíval se po utkání spokojený trenér ústeckého celku. „Myslím, že jsme si zde zasloužili vyhrát. Soupeř kromě standardních situací, které jsme ale výborně bránili, žádné větší šance neměl, naopak my jsme krom té gólové měli i další povedené akce,“ hodnotil.