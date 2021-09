Fotbal, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 8. kolo: FK Ústí nad Labem - FK Varnsdorf 2:0 (1:0) Branky: 5. Gonzalez, 90+1. Ogiomade Rozhodčí: Proske - Dohnálek, Bureš. ŽK: 75. Hudec, 82. Jiránek, 90+2. Ogiomade – 40. Heppner, 81. Hušek. Diváci: 614. FK Ústí nad Labem: J. Plachý – Strada (80. Písačka), Hudec, Brak, Chodora – M. Bílek – Alexandr (66. Jiránek), Čičovský (66. Emmer), Miskovič – Prošek (C) (74. Ogiomade), Gonzalez. FK Varnsdorf: A. Richter – M. Richter, Kouřil (C), Hušek, Heppner (46. Rudnytskyy) – Lauko (72. Pajkrt), M. Kubista (80. Zbrožek) – Schön, Ondráček (58. Breda), Dordić – Velich (58. Šimon).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.