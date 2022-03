Bývalý reprezentační gólman se s týmem radoval z vyrovnávací branky v 88. minuty. Centr z velkého úhlu z trestného kopu skončil k překvapení jihlavských hráčů v šibenici domácí svatyně. „Řeknu to takhle. Stávat by se to nemělo,“ culil se diplomaticky Jaromír Blažek.