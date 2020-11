"S teplickou partou, kterou jsme tu měli, jsem stále v kontaktu, když to jde, přijedu kluky i navštívit. Dnešní návrat by mě ale těšil daleko víc, kdybychom tu vyhráli," pravil po víkendové porážce 1:2.

Žižkov ztratil v letošní sezóně první body venku. Co rozhodlo?

Mrzí nás každá porážka, je jedno, jestli doma, nebo venku. V první půli jsme hráli lépe než Ústí, měli jsme i další šance a mohli dát gól na 2:0. Druhou půli byli ale domácí důraznější, začali více běhat, všude byli rychleji a ve chvíli, kdy jsme je mohli srazit druhou brankou, srovnali na 1:1 a my už pak se zápasem nedokázali nic udělat.

Na lavičce chyběl trenér Hašek, čím to? Byla jeho absence jedním z důvodů vaší porážky?

Trenér i asistent byli pozitivně testovaní na koronavirus, takže jsme to museli zvládnout bez nich. Vždycky jde znát, když na lavičce nemáte hlavního kouče, ale stejně nakonec nejvíc rozhoduje náš výkon na hřišti.

Do Ústí jste se vracel jako soupeř. Jak jste se cítil?

Před zápasem jsem to asi trochu vnímal, ale určitě by mě návrat sem těšil daleko víc, kdybychom vyhráli.

Jste tu ještě s někým v kontaktu?

Ano, ze spoluhráčů hlavně s Michalem Bílkem, Honzou Peterkou, prostě s tou teplickou partou, kterou jsme tu měli. Zůstali jsme v kontaktu, píšeme si průběžně téměř každý den a když je čas, tak za nimi i přijedu.

Proběhlo nějaké vzájemné hecování či sázky?

To ne, nic takového jsme nevypisovali.

Ani spoluhráče jste nemotivoval?

Jo, něco jsem do kabiny slíbil, ale na to teď bohužel můžeme zapomenout.

Co vaše angažmá na Žižkově, jak jste spokojený?

Zatím jsem odehrál téměř všechny minuty, jsem vděčný za prostor, který dostávám. V prvním zápase jsem dal hned gól, tak snad nějaké další co nejdřív přidám.

Byla to vaše jediná volba poté, co vám v Ústí v létě vypršela smlouva?

Byl jsem týden na testech v Trnavě, kde jsme se ale nedomluvili. Žádné jiné angažmá nebylo tak zajímavé, jako nabídka Žižkova.

Takže vás oslovila Viktoria?

Už po jarním vzájemném zápase jsem byl v kontaktu s trenérem Haškem, který se mi ozval. Potěšilo mě to, protože jsem věděl, že Žižkov je ambiciózní tým, který přivedl spoustu kvalitních hráčů a má ty nejvyšší cíle. Teď to musíme ukázat na hřišti.

Cíle jsou tedy postupové?

Chtěli bychom se pohybovat co nejvýš, ale takovéto ztráty nás mohou ve finále stát první místo.

Daniel Richter

Věk: 25

Pozice: záložník

Letošní bilance: 6 zápasů/1 gól

Kariéra: FK Teplice U21 (2013-2016), Varnsdorf (hostování 2016/2017), Ústí nad Labem (2017-2020), Žižkov (2020-?)