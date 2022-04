Sluneta ztrácela drtivou většinu zápasu, v první půli byl rozdíl místy až dvanáctibodový, ve třetí čtvrtině se dokonce vyhoupl ještě o jeden koš výš. Do poslední desetiminutovky vstupovali Východočeši za stavu 65:56 a zdálo se, že si dokráčí pro druhé vítězství. Trenér Šotnar ovšem dokázal své svěřence polít živou vodou, ti dotáhli zápas do vyrovnané koncovky, v níž srovnal na 79:79 Lamb Autrey.

Právě jeden z ústeckých lídrů prožil o poznání vydařenější utkání než v pátek, soupeřovo konto zatížil 29 body. Naopak domácí Adam Číž si připsal jen 13 bodů, Kolínu navíc odešla i vynikající úspěšnost při střelbě za tři body. V prodloužení se hrálo vyrovnaně tři a půl minuty, pak však Sluneta odskočila do trháku a v posledních 90 sekundách urvala veledůležité vítězství.

„Do utkání jsme nevstoupili ideálně. První poločas jsme nehráli vůbec podle našich představ, ale naštěstí jsme se v druhém poločase do toho vrátili s obrovskou energií a díky tomu jsme vyhráli," velebil návrat do zápasu Johan Haiblík. „Musím vzdát hold všem svým hráčům, těm, co byli na hřišti i na lavičce, protože ve třetí čtvrtině to s námi vypadalo, že tady dostaneme výprask a pojedeme domů. My jsme se ovšem nevzdali, neskutečně jsme zabojovali a zápas otočili. Myslím, že nám toto vítězství hodně pomůže i v následujících utkáních série," radoval se trenér vítězů Jan Šotnar.

Kromě Autreyho se na výhře výraznou měrou podíleli také Spencer Svejcar (17 bodů) a kapitán Ladislav Pecka, který zapsal double double za 13 bodů a 12 doskoků. Ve Sportcentru Sluneta se pokračuje v úterý a středu od 18 hodin, pokud Severočeši stoprocentně využijí domácího prostředí, mohou si do Kolína odvézt první matchball.

Basketbal, KNBL, čtvrtfinále, 2. zápas:

Kolín - SLUNETA Ústí nad Labem 86:94pp (21:17, 44:37, 65:56, 79:79)

Kolín: Lošonský 17, Petráš 16, Číž 13, Jelínek 11, Martin 10, Křivánek 9, Mareš 7, Novotný 3, Rožánek 0.

Ústí: Autrey 29, Svejcar 17, Pecka 13, Spencer 12, Joseph 10, Johnson 8, Fait 3, Haiblík 2.

Trojky: 33/8 - 22/7. TH: 7/6 - 18/11. Doskoky: 35 - 40. Diváci: 628.

Stav série: 1:1.