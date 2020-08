Ústečtí fotbalisté vstoupí v pátek do nového ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Hned na úvod je čeká ostré derby s Varnsdorfem. Ještě předtím klub na tiskové konferenci oznámil, že i přes omlazení kádru se chce směle poprat o co nejlepší umístění.

„Nebude baráž, takže bychom chtěli hrát o co nejlepší příčky,“ překvapil osazenstvo tiskového centra FK Ústí předseda představenstva Václav Kožíšek. „Každý klub musí mít ambice,“ dodal vzápětí. „Nevidím důvod, proč se nepokusit hrát co nejvýš a po podzimu si vyhodnotit, jak na tom jsme. Být vidět je dobré i pro příchod případných dalších sponzorů,“ vysvětlil.

Na to, že klub po sezóně opustila většina základní sestavy, a nahradili je mladíci, jejichž ročník narození často začíná číslicí dvě, poměrně vysoké ambice. V létě se objevily dokonce spekulace, že klub ani kvůli financím nepřihlásí druhou ligu. „To je samozřejmě hloupost. Druhou nejvyšší soutěž jsme normálně přihlásili, v současné době máme bez problémů zabezpečené financování do konce podzimní sezóny. Ani pak by neměly nastat žádné větší potíže,“ ubezpečil Kožíšek.

Tým v létě opustila většina loňského kádru, jako poslední zmizel do první ligy talentovaný Dramé. Kormidla se chopil Jiří Jarošík, jenž povede hodně mladý tým.

TRENÉR DO NEPOHODY

„Ve finální fázi jsme volili ze tří jmen. Rozhodla intuice, vsadili jsme na vztah Jarošíka k Ústí. Je skromný, takže i když bychom mohli mít v některých ohledech lepší podmínky, je fajn mít takového 'trenéra do nepohody',“ ozřejmil Kožíšek.

„Odešli góloví hráči, přišly mladé pušky. Šanci dostanou všichni a já věřím, že střelců budeme mít více. Zatím nám to docela šlape,“ přidal svůj pohled kouč, jemuž se do kádru nakonec nevešel Estonec Krutogolov. „Mrzí mě, že odpadla generálka na Admiře, času bylo v létě vážně málo. Řádně nás tak prověří až ligoví soupeři,“ nechtěl přeceňovat přípravu proti outsiderům. „Chceme hrát slušný fotbal a mít dobré výsledky. Umístění si odhadnout netroufám,“ uzavřel.

SLOŽENÍ KÁDRU FK ÚSTÍ NAD LABEM

Brankáři: 1 David Němec (2000), 20 Marian Tvrdoň (1994)

Obránci: 3 Bohumil Hudec (2000), 4 Vojtěch Brak (1997), 6 Daniel Chodora (2000), 8 Michal Bílek (1997), 14 Matyáš Písačka (1997), 16 Marek Strada (1994)

Záložníci: 10 Jan Peterka (1990), 11 Karel Jakš (2000), 12 Jiří Miskovič (1993), 15 Václav Prošek (1993), 17 Petr Hampl (1999),18 Adam Černý (2003), 21 Jakub Emmer (2001), 22 Martin Jirkovský (2000), 23 Adam Čičovský (2002)

Útočníci: 7 Vojtěch Šilhan (2000), 9 Matěj Koubek (2000), 32 Vasil Kušej (2000)



Příchody: Vasil Kušej (hostování Drážďany), David Němec, Karel Jakš (návrat z host. z Brozan), Petr Hampl (host. Ml. Boleslav), Jakub Emmer (host. Teplice), Vojtěch Šilhan (host. Slavia Praha), Matěj Koubek (host. Bohemians Praha)



Odchody: Jiří Pimpara, Daniel Richter (konec smlouvy), Youba Dramé (Zlín), Fortune Akpan Bassey (konec hostování), Ondřej Kolařík, Jáchym Bechyně (hostování Brozany), Petr Kund (hostování Admira Praha), Matěj Valenta (konec host. ze Slavie), Lukáš Matějka (konec host. z Plzně)